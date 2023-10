Une éclipse solaire annulaire balaye les États-Unis et au-delà

By

Une éclipse solaire annulaire devrait se produire le 14 octobre 2023, à partir de 9 h 13 PDT. L'éclipse commencera dans l'Oregon et traversera les États-Unis, en direction du Texas, avant de se poursuivre sur le golfe du Mexique et dans des pays comme le Mexique, le Guatemala, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et le Brésil.

Lors d’une éclipse solaire annulaire, la Lune passe entre le Soleil et la Terre, projetant une ombre sur notre planète. Contrairement à une éclipse solaire totale où la lune recouvre entièrement le soleil, lors d’une éclipse annulaire, un « anneau de feu » est créé. Cela se produit lorsque la Lune ne bloque pas complètement le disque solaire, laissant un éclat de lumière solaire visible autour de la Lune. L'apparition d'éclipses annulaires est due à la position relativement éloignée de la Lune par rapport à la Terre au cours de son orbite elliptique.

Les observateurs se trouvant sur la trajectoire de l’annularité, une piste de 125 kilomètres de large, connaîtront le phénomène du « cercle de feu ». Ceux qui se trouvent à l’extérieur du sentier seront témoins d’une éclipse solaire partielle, au cours de laquelle la lune semble « mordre » le soleil, en supposant que le ciel soit clair.

L’éclipse annulaire entière durera environ deux heures et demie pour ceux qui se trouvent sur la trajectoire de l’annularité. Ce temps est divisé en différentes étapes d’éclipse : environ 1.5 heure d’éclipse solaire partielle, quatre à cinq minutes de « l’anneau de feu » annulaire et encore 1.5 heure d’éclipse solaire partielle à la fin. Les heures et durées spécifiques de la phase « cercle de feu » peuvent être trouvées dans le guide des éclipses pour différents endroits.

Il est important de noter que regarder directement une éclipse sans mesures de protection appropriées peut être dangereux. Des filtres solaires, tels que des lunettes à éclipse ou des filtres pour appareils photo, télescopes et jumelles, doivent être utilisés pour protéger vos yeux et votre équipement. Space.com fournit un guide sur la façon d'observer le soleil en toute sécurité.

Cette éclipse solaire annulaire est la dernière de 2023 et sert de prélude à la prochaine éclipse solaire totale du 8 avril 2024. Les scientifiques sont particulièrement intrigués par ces deux éclipses car elles coïncident avec un pic d'activité solaire connu sous le nom de « maximum solaire ». .» Cela en fait une excellente opportunité pour les scientifiques de l'atmosphère et de l'héliosphère d'étudier l'atmosphère extérieure du soleil, ou couronne, pendant les minutes de blocage solaire complet par la lune.

