Le « Cercle de feu » : une éclipse solaire annulaire pour éclairer le ciel

Le 14 octobre, un événement céleste spectaculaire aura lieu lorsque la lune bloquera partiellement le soleil, créant une éclipse solaire annulaire. Ce phénomène, connu sous le nom de « cercle de feu », sera visible pour ceux qui se trouvent sur le chemin de l’annularité qui s’étend à travers 10 pays, de l’Oregon au Texas et au-delà. Pour ceux qui se trouvent en dehors du chemin, une éclipse solaire partielle se produira, où la lune semble « mordre » le soleil.

En préparation de cet événement astronomique, la NASA a fourni une carte interactive pour suivre l'éclipse, et diverses diffusions en direct gratuites seront disponibles pour les spectateurs en ligne. Cependant, certains éviteront complètement l’éclipse. Dans la culture Navajo, une éclipse signifie un nouveau départ et elle est observée en jeûnant, en priant et en restant à l'intérieur. Le mot Navajo pour une éclipse solaire, jóhonaa'éí daaztsą́, se traduit par « la mort du soleil » en anglais. L’éclipse est considérée comme une période de renaissance, et les résolutions sont prises une fois le soleil réapparu.

En raison de l'importance culturelle de l'éclipse pour le peuple Navajo, tous les parcs tribaux Navajo seront fermés pendant la durée de l'éclipse solaire annulaire. Cela comprend des attractions populaires telles que le parc tribal Navajo de Monument Valley et le parc tribal Navajo de Four Corners Monument.

Pour les scientifiques, l'éclipse solaire annulaire du 14 octobre constitue une occasion précieuse d'étudier l'atmosphère extérieure du Soleil, la couronne. En examinant cette région pendant l'éclipse, les scientifiques de l'atmosphère et de l'héliosphère peuvent mieux comprendre le comportement du soleil. De plus, cette éclipse particulière revêt une importance particulière car elle coïncide avec une période très active du cycle solaire 25, l’activité solaire devant culminer en 2024.

Il est important de se rappeler que regarder directement le soleil est extrêmement dangereux. Pour observer l’éclipse solaire annulaire en toute sécurité, des filtres solaires doivent être utilisés à tout moment. Cela s'applique aux éclipses partielles et annulaires. Les observateurs doivent porter des lunettes à éclipse solaire et tous les appareils photo, télescopes ou jumelles utilisés doivent être équipés de filtres solaires.

Après l'éclipse solaire annulaire, une éclipse lunaire partielle devrait se produire le 28 octobre. Cet événement lunaire sera visible dans une grande partie de l'hémisphère oriental, notamment en Europe, en Afrique, en Asie, en Antarctique et en Océanie. Lors d’une éclipse partielle de Lune, seule une partie de la Lune pénètre dans l’ombre de la Terre, créant ainsi un spectacle céleste captivant.

