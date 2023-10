Vivez l’éclipse solaire annulaire à Regina

By

Samedi matin, l'Amérique du Nord sera témoin d'une éclipse solaire annulaire, et les résidents de Regina auront l'occasion idéale d'assister à cet événement céleste. Lors d'une éclipse solaire annulaire, la lune s'interpose entre le soleil et la Terre tout en étant à son point le plus éloigné de la Terre, ce qui fait que le soleil n'est pas complètement couvert.

À partir de Regina, le soleil aura une magnitude de 61 pour cent et une couverture de 51 pour cent au maximum, selon le Saskatchewan Science Centre. L'éclipse devrait se produire de 9 h 20 à 11 h 53. Pour observer l'éclipse partielle en toute sécurité, les résidents de Regina peuvent visiter le Saskatchewan Science Centre entre 9 h et midi.

Le Centre de Regina de la Société royale d'astronomie du Canada (SRAC) sera présent au Centre des sciences et fournira divers types de télescopes et de lunettes solaires permettant aux spectateurs d'observer le soleil en toute sécurité. Il est essentiel d’utiliser une protection oculaire spécialisée conçue pour l’observation du soleil, car regarder directement le soleil pendant une éclipse solaire annulaire peut être nocif pour les yeux. Les méthodes alternatives pour visualiser l’éclipse incluent l’utilisation d’un projecteur sténopé ou une méthode de visualisation indirecte.

Cet événement céleste est vraiment un spectacle à voir, et les résidents de Regina sont encouragés à profiter de cette opportunité unique. Soyez témoin de la beauté et des merveilles de l'éclipse solaire annulaire tout en assurant votre sécurité grâce à une protection oculaire appropriée ou à des méthodes d'observation alternatives. C'est l'occasion de découvrir la magie de notre univers.

