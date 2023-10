Les Canadiens seront témoins d'une éclipse solaire annulaire, offrant à la NASA l'occasion d'étudier l'atmosphère

Les Canadiens auront la chance d'assister à une éclipse solaire annulaire plus tard ce mois-ci, ce qui donnera à la NASA l'occasion d'étudier notre atmosphère plus en détail. Bien que les éclipses solaires ne soient pas aussi rares qu’on le pense, la rareté réside dans le fait que les gens sont réellement en mesure de les voir. La dernière éclipse totale visible au Canada remonte à 2017, mais l'événement céleste de ce mois-ci sera une éclipse solaire annulaire, également connue sous le nom d'éclipse « en anneau de feu ».

Lors d’une éclipse solaire annulaire, la Lune s’aligne avec le Soleil lorsqu’elle est légèrement plus éloignée de la Terre que d’habitude. En conséquence, la lune semble plus petite et ne bloque pas toute la lumière du soleil. Cela crée un anneau brillant autour de la lune, qui ne sera malheureusement pas visible pour les Canadiens. Cependant, les Canadiens pourront toujours être témoins d'une éclipse partielle, au cours de laquelle une ombre sombre tombera sur le côté du soleil, en ôtant une tranche et en atténuant sa luminosité globale.

L'éclipse sera plus frappante aux États-Unis, où les scientifiques de la NASA prévoient d'utiliser l'événement pour étudier l'impact d'un manque soudain de lumière solaire sur l'ionosphère, une couche de l'atmosphère importante pour les communications par satellite. Toutes les communications par satellite traversent l’ionosphère avant d’atteindre la Terre. Il est donc crucial de comprendre ses perturbations à mesure que notre dépendance à l’égard des ressources spatiales augmente.

L’éclipse devrait commencer vers midi HAE et durer quelques heures. Les régions de l'ouest et du sud du Canada auront une meilleure vue de l'éclipse partielle, avec une couverture de 12 à 70 pour cent dans le coin sud-est de la Colombie-Britannique et une couverture décroissante à mesure que l'on se déplace vers l'est. Il est important de noter que regarder directement le soleil pendant une éclipse n’est jamais sécuritaire, et diverses méthodes doivent être utilisées pour l’observer en toute sécurité, comme des lunettes à éclipse ou des lunettes de soudage.

La NASA mènera également la mission Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP) pendant l’éclipse. Les scientifiques lanceront trois fusées scientifiques pour étudier l'ombre de l'éclipse et étudier ses effets sur l'ionosphère. La mission APEP contribuera à mieux comprendre le comportement de notre atmosphère lors de tels événements astronomiques.

Cette éclipse solaire annulaire présente une opportunité parfaite pour les passionnés de sciences, les amateurs d'astronomie et toute personne souhaitant apprendre quelque chose de nouveau d'assister à un événement céleste rare qui contribue également à notre compréhension de l'atmosphère.

