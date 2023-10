Des millions d’observateurs du ciel à travers les Amériques ont eu droit à un spectacle époustouflant en assistant à une éclipse solaire annulaire. Cet événement astronomique, également connu sous le nom d’« anneau de feu », a captivé les spectateurs alors que la lune créait une forme en forme d’anneau autour du soleil. Des habitants de huit États américains, ainsi que du Mexique, du Guatemala, du Belize, du Honduras, du Nicaragua, du Costa Rica, du Panama, de la Colombie et du Brésil, ont eu l'occasion d'être témoins de ce phénomène.

Le photographe Brett Tingley a observé l'éclipse depuis le parc national du Grand Bassin au Nevada et a décrit le moment impressionnant où le soleil et la lune ont émergé de derrière les nuages. Le moment réel de l'annularité, lorsque la lune a créé un anneau de lumière solaire, a été capturé par Tingley à l'aide d'un télescope Unistellar eQuinox 2 équipé d'un filtre solaire. Au fur et à mesure que l'éclipse progressait, Tingley remarqua des changements subtils dans l'environnement, comme une baisse de température et une différence d'éclairage.

D’autres observateurs, comme le photojournaliste Patrick Fallon, ont partagé leurs remarquables images du « cercle de feu ». Les scientifiques de la NASA ont utilisé des télescopes à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et à Kerrville, au Texas, pour étudier et documenter l'éclipse. Les satellites GOES-East et GOES-West de la NOAA ont également suivi l'ombre de la Lune lorsqu'elle traversait les États-Unis et l'hémisphère occidental.

Les communautés ont organisé des événements d'observation, combinant l'éclipse avec d'autres festivals ou célébrations. Les gens ont enfilé avec impatience des lunettes à éclipse solaire pour assister à l'événement, comme l'a vu une foule de spectateurs à l'Albuquerque International Balloon Fiesta au Nouveau-Mexique. L'enthousiasme pour l'éclipse s'est même étendu aux marchandises, avec des articles sur le thème de l'éclipse solaire disponibles à l'achat.

Alors que le souvenir de cette éclipse solaire annulaire persiste, nombreux sont ceux qui se préparent au prochain événement céleste : une éclipse solaire totale le 8 avril. Qu'il s'agisse de capturer de superbes photographies ou simplement de s'émerveiller devant les merveilles de l'univers, ces événements rappellent l'immensité de l'univers. et la beauté de notre système solaire.

Sources:

