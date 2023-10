Une vue inoubliable : une éclipse solaire annulaire au-dessus de l'Amérique du Nord

By

La récente éclipse solaire annulaire du 14 octobre 2023 a offert un spectacle à couper le souffle aux observateurs du ciel sur Terre. L'Observatoire de la Terre de la NASA a capturé une vue satellite captivante de l'événement, mettant en évidence l'ombre projetée sur l'Amérique du Nord alors que la Lune recouvrait partiellement le Soleil.

Une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune passe devant le Soleil, mais sa distance par rapport à la Terre l'empêche de masquer complètement le Soleil. Au cours de cet événement, la Lune est à ou près de sa distance la plus éloignée de la Terre, connue sous le nom d’apogée. Cela fait que la Lune apparaît plus petite dans le ciel et permet aux bords du Soleil de rester visibles, créant un anneau rouge-orange saisissant appelé « anneau de feu ».

L'éclipse annulaire a commencé dans l'Oregon vers 9 h 13 et s'est propagée à travers le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Colorado, le Nouveau-Mexique, le Texas et le golfe du Mexique. Cependant, la NASA souligne qu'une éclipse solaire totale sera visible du Texas au Maine le 8 avril 2024, offrant ainsi un phénomène céleste encore plus important aux observateurs du ciel.

L'image époustouflante de l'éclipse solaire a été capturée par l'imageur EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) de la NASA à bord du Deep Space Climate Observatory. Le Deep Space Climate Observatory est le fruit d’un effort de collaboration entre la NASA, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et l’US Air Force.

Être témoin d'une éclipse solaire est un événement remarquable qui nous rappelle les événements célestes extraordinaires qui se produisent autour de nous. Cette vue satellite de l'éclipse solaire annulaire au-dessus de l'Amérique du Nord offre un aperçu de la beauté et de la grandeur de notre univers.

Sources:

– Crédit image : Observatoire de la Terre de la NASA