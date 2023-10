L'éclipse solaire annulaire ravit les astronomes et les astronomes

By

Les astronomes et les astronomes ont récemment eu droit à un événement céleste époustouflant : une éclipse solaire annulaire. Ce phénomène cosmique pourrait être observé dans certaines parties des États-Unis, du Mexique et de l’Amérique du Sud et centrale. Alors que les résidents américains ont eu la chance d’assister à une éclipse au moins partielle, ceux qui se trouvaient sur la trajectoire de l’annularité ont pu voir l’intégralité de l’effet « anneau de feu ».

Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, bloquant la majeure partie de la lumière du Soleil mais laissant un mince anneau, ou anneau, visible. Ce type d’éclipse est assez rare, car il ne se produit que lorsque la Lune est à son point le plus éloigné de la Terre. Le Dr Nicola Fox, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, a décrit l'éclipse solaire annulaire comme « une chose vraiment cool à voir ».

La trajectoire de l’éclipse solaire annulaire du 14 octobre s’étendait sur une vaste zone. Il a commencé dans l'Oregon à 09h13 heure locale et a traversé plusieurs États avant d'atteindre le Texas à 12h03 heure locale. De là, il était visible dans toute l’Amérique centrale et le nord de l’Amérique du Sud. Il a été rappelé aux observateurs du ciel de protéger leurs yeux lorsqu'ils observent l'éclipse, en utilisant des lunettes de vision solaire plutôt que des lunettes de soleil ordinaires.

La prochaine éclipse solaire annulaire aura lieu le 10 juin 2021 et sera visible dans certaines parties du Canada, du Groenland et de la Russie. Cet événement céleste à venir captivera sûrement à nouveau l’attention des astronomes et des astronomes.

Sources:

– La British Broadcasting Corporation

- la NASA