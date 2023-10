Préparez-vous à la spectaculaire éclipse solaire de l’anneau de feu de 2023

By

L’éclipse solaire annulaire très attendue du 14 octobre 2023 aura lieu dans seulement une semaine et promet d’être l’un des événements astronomiques les plus importants de l’année. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une éclipse solaire totale, cet événement présentera un superbe effet de « cercle de feu » pour les spectateurs se trouvant sur le chemin d’une couverture maximale. Contrairement à une éclipse solaire totale où la lune bloque complètement le soleil, lors d'une éclipse annulaire, la lune laisse un petit anneau de soleil visible, appelé anneau.

Le chemin de l’annularité traversera plusieurs États des États-Unis, dont l’Oregon, le Nevada, l’Utah, l’Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas, avant de se diriger vers l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. Même si vous n’êtes pas sur la voie de l’annularité, vous pourrez quand même assister à une éclipse partielle de Soleil. Il est essentiel de veiller à utiliser des lunettes de protection contre l'éclipse solaire pour protéger vos yeux et votre vision lorsque vous observez l'événement.

Pour vous aider à vous préparer à cet événement céleste extraordinaire, Space.com a compilé une gamme de ressources dédiées à l'éclipse solaire. Restez informé des histoires quotidiennes précédant l'événement et découvrez des informations fascinantes, telles que la vitesse à laquelle se déplacera l'éclipse solaire annulaire et sa durée.

De plus, explorez les différents événements, soirées de visionnage et festivals qui se déroulent au moment de l’éclipse du « cercle de feu ». Ces rassemblements offrent d’excellentes occasions de dialoguer avec d’autres passionnés et d’être témoins ensemble de ce phénomène extraordinaire.

Si vous recherchez l'endroit idéal pour découvrir cette merveille céleste, pensez à visiter l'un des dix sites de beauté recommandés par Space.com. Ces endroits offrent des vues à couper le souffle et des expériences mémorables de l’éclipse solaire annulaire du « cercle de feu ».

Que vous choisissiez d'assister directement à l'éclipse ou grâce à l'abondance de la couverture en ligne disponible, ne manquez pas cet événement extraordinaire. Préparez-vous en vous procurant une paire de lunettes à éclipse et préparez-vous à être captivé par la beauté impressionnante de l'éclipse solaire en anneau de feu de 2023.

Définitions:

– Éclipse solaire annulaire : éclipse solaire au cours de laquelle la lune ne recouvre pas complètement le soleil, laissant un anneau de lumière solaire visible autour de la lune.

– Annule : La région en forme d’anneau de la lumière solaire visible lors d’une éclipse solaire annulaire.

Sources:

– Studio de visualisation scientifique de la NASA