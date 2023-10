Des passionnés d'astronomie à Calgary seront témoins d'une éclipse solaire annulaire

Calgary, au Canada, se prépare à un événement céleste passionnant alors qu'une éclipse solaire annulaire s'apprête à balayer certaines parties de l'Amérique du Nord. Contrairement à une éclipse totale, une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la lune passe entre le soleil et la Terre mais est trop éloignée pour bloquer complètement le soleil. Cela crée un superbe effet « anneau de feu », le soleil partiellement bloqué apparaissant comme un cercle lumineux dans le ciel.

Le Dr Phil Langill, directeur de l'Observatoire d'astrophysique Rothney et professeur à l'Université de Calgary, explique que lors d'une éclipse annulaire, il y a un anneau en forme de croissant de soleil qui se déplace autour de l'extérieur de la lune. Même si la trajectoire de l'éclipse ne passera pas directement au-dessus de Calgary, les observateurs locaux devraient quand même être en mesure de constater un blocage partiel du soleil, avec environ 60 % du soleil obscurci.

L'éclipse devrait commencer peu après 9 heures du matin et se terminer vers midi, avec un pic d'observation prévu vers 10 h 30. Le Dr Langill souligne que les éclipses annulaires se produisent lentement, laissant aux spectateurs suffisamment de temps pour observer le phénomène. Les meilleures vues de l’éclipse se trouveront dans le sud-ouest des États-Unis, mais les Calgariens pourront toujours profiter du spectacle.

Deux événements publics à Calgary offriront la possibilité d'observer l'éclipse. Le Telus Spark Science Centre, en partenariat avec la succursale de Calgary de la Société royale d'astronomie du Canada (SRAC), organise un événement payant de 8 h 30 à midi, au cours duquel le flux en direct de l'éclipse annulaire de la NASA sera diffusé. Des télescopes dotés de filtres de protection solaire seront installés à l'extérieur du centre scientifique pour permettre aux spectateurs d'observer l'éclipse partielle en toute sécurité.

De plus, le Dr Stephen Jeans, professeur de sciences de la terre et des sciences de la Terre à l'Université Mount Royal et à l'Université Ambrose, organisera une soirée gratuite d'observation de l'éclipse sur le campus de l'Université Ambrose. Les participants auront accès à des lentilles d’éclipse solaire et à des télescopes dotés de filtres solaires sûrs, offrant ainsi une expérience unique et éducative.

Voir une éclipse solaire est un événement rare et majestueux, et pour beaucoup, c'est une activité incontournable. Le Dr Jeans note que la probabilité qu'une éclipse solaire passe au même endroit au cours de la vie n'est qu'une fois tous les 383 ans. Par conséquent, cette éclipse solaire annulaire présente une occasion spéciale pour les résidents de Calgary d'assister à cet événement céleste. Préparez-vous à tourner les yeux vers le ciel samedi et à découvrir les merveilles de l'éclipse solaire annulaire.

