Une pluie de météores annuelle des Géminides illuminera le ciel nocturne ce soir

By

La très attendue pluie de météores des Géminides devrait éblouir le ciel nocturne ce soir, offrant un aperçu de jusqu'à 120 étoiles filantes par heure ainsi que de quelques magnifiques boules de feu. L'expert en astronomie, Gary Boyle, prédit que le spectacle de cette année sera l'un des meilleurs de 2021.

Contrairement aux autres pluies de météores résultant du passage de comètes, les Géminides proviennent des restes d'un astéroïde décédé connu sous le nom de 3200 Phaethon. Cette origine unique donne naissance à des fragments de la taille d'un gravier qui brûlent à une hauteur impressionnante de 80 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, créant un spectacle de lumière à couper le souffle pour tous les spectateurs.

L'heure de pointe d'observation des Géminides devrait se situer entre minuit et 1 heure du matin, offrant ainsi une excellente occasion aux observateurs du ciel d'assister à ce spectacle céleste. Heureusement, l’absence de lune brillante cette année garantit une visibilité dégagée. Pour une visualisation optimale, Boyle suggère de s'aventurer hors des zones urbaines pour échapper aux interférences des bâtiments et des arbres qui pourraient obstruer la vue.

Pour assister à ce spectacle extraordinaire, sortez vers 7 heures, lorsque la constellation des Gémeaux est basse dans le ciel du nord-est. Au fur et à mesure que la nuit avance, l'activité des météores s'intensifiera à mesure que les Gémeaux grimperont plus haut.

Si les conditions météorologiques le permettent, la nuit de demain s'annonce également prometteuse en termes d'observations de météores. Un ciel dégagé offrira une excellente visibilité et la possibilité d'un rappel passionnant d'étoiles filantes.

Pour plus d'informations sur la pluie de météores des Géminides et des conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de cet événement impressionnant, n'oubliez pas de visiter le site Web de Boyle. Ne manquez pas cette extravagance céleste ; marquez vos calendriers et préparez-vous à voir les brillants Géminides illuminer le ciel nocturne.