Le réseau anisotrope dévoile de nouvelles possibilités en nanophotonique chirale

La chiralité, propriété d'asymétrie qui distingue un objet de son image dans un miroir, est un concept fondamental dans divers domaines scientifiques. Dans le domaine de la nanophotonique, réaliser de fortes interactions chirales lumière-matière reste un défi de taille. Cependant, des recherches récentes dirigées par le Dr Li Guangyuan de l'Institut de technologie avancée de Shenzhen (SIAT), de l'Académie chinoise des sciences, ont démontré une approche innovante pour induire une forte chiralité dans les métasurfaces grâce à l'utilisation de structures de réseau anisotropes.

Dans leur étude publiée dans Laser & Photonics Reviews, le groupe de recherche a dévoilé les puissantes réponses chiroptiques résultant de configurations de réseau anisotropes. En brisant la symétrie périodique dans les directions x et y tout en conservant la symétrie miroir des nanostructures, ils ont pu générer une forte chiralité planaire sans compromettre le facteur de qualité (facteur Q).

Sous incidence normale, la métasurface de silicium présentait un mode chiral planaire avec un dichroïsme circulaire (CD) de 0.37, 1220 et un facteur Q de XNUMX. Ce facteur Q était plusieurs fois supérieur à celui des métasurfaces planaires du continuum d'états liés (BIC). De plus, les chercheurs ont observé que le signe de la valeur CD pouvait être inversé en ajustant la période du réseau dans la direction x par rapport à celle dans la direction y. Cette flexibilité dans le réglage de la réponse chirale ouvre de nouvelles voies pour concevoir des dispositifs chiroptiques présentant les caractéristiques souhaitées.

La percée réside dans l'utilisation des résonances de réseau de surface (SLR), qui résultent du couplage cohérent entre les résonances localisées et l'anomalie de Rayleigh. Les reflex offrent une excellente accordabilité spectrale et la capacité de supprimer les pertes d’absorption et de rayonnement. En exploitant ces propriétés, les chercheurs ont pu obtenir un CD simulé maximum de 0.86 et un facteur Q pouvant atteindre 1700 XNUMX.

Les résultats ont des implications significatives pour diverses applications, notamment la détection chirale et les modulations du front d'onde. Les métasurfaces chiroptiques à Q élevé et fortes développées par l'équipe du Dr Li ont le potentiel de révolutionner le domaine de la nanophotonique chirale, ouvrant la voie à des progrès dans la détection chirale biochimique, l'émission chirale ou laser et les réponses chirales non linéaires.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que la chiralité ?

R : La chiralité fait référence à la propriété d'un objet qui ne peut pas coïncider avec son image miroir par translation ou rotation.

Q : Que sont les métasurfaces ?

R : Les métasurfaces sont des structures artificielles sub-longueur d’onde qui permettent un contrôle précis des interactions lumière-matière.

Q : Quel est le facteur de qualité (facteur Q) ?

R : Le facteur de qualité est une mesure de l’efficacité du stockage et de la dissipation de l’énergie dans un système résonant.

Q : Que sont les résonances de réseau de surface (SLR) ?

R : Les résonances du réseau de surface sont des couplages cohérents entre les résonances localisées et l'anomalie de Rayleigh, offrant une accordabilité spectrale et minimisant les pertes dans les systèmes électromagnétiques.

Q : Quelles sont les applications potentielles des métasurfaces chioptiques à Q élevé et fortes ?

R : Ces métasurfaces ont des applications prometteuses dans la détection chirale et les modulations du front d’onde.