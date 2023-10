La future collision entre Andromède et la Voie Lactée

By

Les scientifiques prédisent qu’un événement dramatique va se produire dans un avenir lointain : une collision frontale entre la galaxie d’Andromède (M31) et notre propre Voie lactée. Les astronomes ont observé qu'Andromède, la grande galaxie la plus proche de nous, se déplace vers notre galaxie en raison de leur attraction gravitationnelle mutuelle. Même si cette fusion ne se produira pas avant 4 milliards d’années, de telles collisions galactiques sont courantes dans l’univers.

Grâce à des simulations, les chercheurs ont pu comprendre à quoi ressemblerait cette collision depuis la Terre. Contrairement à la croyance populaire, les collisions catastrophiques entre étoiles sont relativement rares dans ce type d’événements. Au lieu de cela, la principale forme d’interaction est gravitationnelle. À mesure que les galaxies fusionnent, des flux d’étoiles seront projetés vers l’extérieur, entraînant la création de queues de marée et de ponts. Les structures spirales des deux galaxies disparaîtront progressivement, laissant derrière elles une nouvelle supergalaxie elliptique appelée « Milkomeda » par les scientifiques.

La collision entre Andromède et la Voie Lactée aura un impact profond sur la vue du ciel nocturne pour tous les futurs observateurs du ciel restés sur Terre. Le ciel sera déformé au point de devenir méconnaissable, avec la formation de nouvelles nébuleuses en émission et d’amas ouverts remplissant notre champ de vision. La collision déclenchera également une vague intense de formation d’étoiles, illuminant le ciel de nouvelles merveilles.

Pour des informations plus détaillées sur « Milkomeda » et ses implications pour les passionnés d'astronomie, reportez-vous à l'histoire d'Avi Loeb et Thomas Cox dans le numéro de juin 2008 du magazine Astronomy.

