Un vieux pin révèle la plus grande tempête solaire de la Terre

Les scientifiques ont découvert des preuves de la plus grande tempête solaire de l'histoire de la Terre, grâce à un pin centenaire dans les Alpes françaises. Cette tempête solaire nouvellement identifiée s'est produite il y a environ 14,300 XNUMX ans et est estimée à deux fois la taille de deux tempêtes solaires connues précédemment. La recherche, publiée dans la revue Philosophical Transactions de la Royal Society, met en évidence la force des tempêtes solaires.

Pour enquêter sur cet événement historique, un groupe de chercheurs internationaux a analysé les niveaux de radiocarbone dans des arbres anciens du sud des Alpes françaises. Ils ont découvert un pic significatif des niveaux de radiocarbone dans les anneaux d’un pin sylvestre, indiquant un changement majeur dans l’environnement. Pour confirmer l'association avec une tempête solaire, les chercheurs ont comparé l'échantillon avec celui des carottes de glace du Groenland.

Selon Edouard Bard, l'auteur principal de l'étude, les événements solaires extrêmes comme les éruptions solaires et les éjections de masse coronale peuvent générer des explosions à court terme de particules énergétiques, laissant derrière elles des pics massifs de radiocarbone. En comparant les échantillons des Alpes et du Groenland, les chercheurs ont conclu qu'ils avaient découvert des preuves d'une tempête solaire majeure.

Comprendre le passé de la Terre est crucial pour prévoir et atténuer les risques potentiels. Si une tempête solaire de cette ampleur devait se produire aujourd’hui, elle aurait des effets catastrophiques sur la société moderne, entraînant la perturbation des télécommunications, des satellites et des réseaux électriques. La plus grande tempête solaire jamais enregistrée, connue sous le nom d'événement de Carrington en 1859, a provoqué d'importantes perturbations dans les infrastructures, notamment dans les machines télégraphiques.

Même si les scientifiques ne comprennent pas pleinement les causes de ces tempêtes solaires extrêmes ni leur fréquence, il est essentiel d’étudier leur ampleur. La découverte de cette ancienne tempête solaire élargit nos connaissances et soulève de nouvelles questions sur le comportement du Soleil. Chaque nouvelle découverte dans ce domaine répond non seulement aux questions existantes, mais révèle également de nouveaux mystères que les chercheurs sont impatients d'explorer.

