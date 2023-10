Les progrès surprenants de la technologie du bois ancien

De nombreuses personnes considèrent souvent les technologies plus anciennes comme primitives, les comparant à l’âge de pierre. Cependant, des découvertes archéologiques récentes remettent en question cette notion en fournissant la preuve de la première utilisation connue de la technologie du bois, remontant à 476,000 XNUMX ans. Les découvertes faites aux chutes de Kalambo en Zambie comprennent une structure en bois, divers artefacts et des preuves d'utilisation d'outils.

L'importance de ces découvertes réside dans la capacité remarquable des premiers hominidés à se procurer et à façonner le bois avec des outils pour créer non seulement des outils eux-mêmes, mais également des structures sophistiquées. Cela remet en question notre compréhension des matériaux durables utilisés au début de l’âge de pierre et met en lumière les capacités de nos anciens parents.

L’étude de l’archéologie s’appuie sur les vestiges laissés par les sociétés passées, et nos connaissances sont traditionnellement orientées vers les matériaux qui ont survécu à l’épreuve du temps. Dans ce cas, le bois est rare dans les gisements du début de l’âge de pierre en raison de sa nature périssable. Par conséquent, la découverte d’une utilisation intentionnelle du bois il y a plus de 400,000 XNUMX ans fournit une preuve concrète de ses premières applications technologiques.

Ces résultats remettent également en question la vision linéaire du progrès humain, qui suppose que les humains modernes sont supérieurs à leurs prédécesseurs en termes de sophistication technologique. L’utilisation intentionnelle du bois comme matériau de construction met en évidence les avantages potentiels des « technologies arriérées » en termes de durabilité environnementale. Le bois, contrairement aux matériaux modernes, est périssable et émet moins de gaz à effet de serre lors de sa production.

Bien qu'il existe des risques associés à l'utilisation du bois, tels que le feu et la pourriture, il est clair que nos anciens ancêtres avaient une profonde compréhension des matériaux qui les entouraient et prenaient soin de leur environnement. En reconnaissant la valeur des matériaux et des méthodes de construction traditionnels, nous pouvons œuvrer vers un avenir plus durable.

En conclusion, ces découvertes révolutionnaires aux chutes de Kalambo remettent en question notre perception de la technologie ancienne et suggèrent l’existence d’un « âge du bois » antérieur à l’âge de pierre. En étudiant le passé, nous pouvons tirer de précieuses leçons sur les pratiques durables et apprécier l’ingéniosité de nos anciens parents.

Sources : La conversation

Définitions:

Hominins : Anciens parents humains qui ont vécu avant les humains modernes.

Archéologie : L'étude de l'histoire humaine à travers les vestiges laissés par les sociétés passées.

Début de l’âge de pierre : première phase du développement humain, s’étendant d’il y a quatre millions d’années à 300,000 XNUMX ans.

Périssable : Matériaux qui se décomposent ou se détériorent avec le temps.

Gaz à effet de serre : Gaz qui contribuent à l’effet de serre et au changement climatique.

Durabilité environnementale : Pratiques qui assurent le bien-être à long terme de l’environnement naturel.

Matériau de construction : substances utilisées pour construire des structures.

Durable : Pratiques ou méthodes qui peuvent être maintenues sans épuiser les ressources ni nuire à l'environnement.