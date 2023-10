Une ancienne tempête solaire a bombardé la Terre de rayonnement cosmique, révèlent les cernes des arbres

Les cernes des arbres récemment découverts indiquent que la Terre a été frappée par une dose massive de rayonnement cosmique il y a plus de 14,000 14,300 ans, probablement causée par une tempête solaire sans précédent. L'étude, publiée dans la revue Philosophical Transactions of the Royal Society A, a analysé les cernes des arbres provenant de souches d'arbres subfossilisées dans les Alpes françaises. Ces arbres présentaient des niveaux élevés de radiocarbone sur un seul anneau d'année remontant à environ XNUMX XNUMX ans, ce qui suggère un pic de rayons cosmiques au cours de cette période.

Le radiocarbone est un isotope du carbone produit lorsque les rayons cosmiques interagissent avec les atomes d’azote de l’atmosphère. Le pic de rayonnement coïncide avec la découverte de niveaux élevés de béryllium provenant de carottes de glace trouvées au Groenland. Les chercheurs pensent que ce pic de rayonnement a été provoqué par une tempête solaire massive déclenchée par une éjection de masse coronale (CME) – un nuage de plasma magnétisé et de rayonnement – ​​lancé dans l’espace par une éruption solaire.

Si cette théorie est exacte, cette tempête, que les chercheurs appellent un événement Miyake, ferait de cette tempête la plus importante jamais documentée depuis le soleil. Une tempête solaire similaire aujourd’hui aurait des effets catastrophiques sur la société technologique moderne. Les chercheurs estiment que de telles super tempêtes pourraient causer de graves dommages aux transformateurs des réseaux électriques, entraînant des pannes de courant généralisées pouvant durer des mois. Cela pourrait également endommager de manière permanente les satellites essentiels à la navigation et aux communications.

Les événements Miyake, caractérisés par des tempêtes solaires massives, ont déjà été détectés dans les archives fossiles. Cependant, la super-éruption nouvellement découverte semble être encore plus puissante que toutes celles observées précédemment. Les chercheurs suggèrent que de tels événements pourraient se produire environ tous les 1,000 XNUMX ans.

L'étude souligne la nécessité d'une meilleure compréhension du comportement solaire et de ses dangers potentiels. À mesure que notre soleil approche de son maximum solaire, les scientifiques anticipent une augmentation de l’activité solaire, notamment davantage d’éruptions solaires et de CME. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune indication d’une autre super-éruption, des recherches plus approfondies sont cruciales pour notre préparation et notre réponse à ces événements à l’avenir.

Sources : Transactions philosophiques de la Royal Society A, Live Science