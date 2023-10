L'ancienne fureur du soleil : une tempête solaire vieille de 14,300 XNUMX ans récemment découverte

By

Une équipe de scientifiques du Royaume-Uni et de France a récemment fait une découverte inattendue en analysant les cernes d'arbres semi-fossilisés dans les Alpes : la preuve d'une tempête solaire incroyablement puissante qui s'est produite il y a environ 14,300 XNUMX ans. Cette tempête, connue sous le nom d'éjection de masse coronale (CME), a déclenché un barrage de particules chargées qui ont submergé le champ magnétique terrestre.

Les CME sont courants, le champ magnétique terrestre offrant généralement une protection contre eux. Cependant, en de rares occasions, des CME particulièrement intenses peuvent constituer une menace importante. Lorsque les particules du Soleil interagissent avec l’atmosphère terrestre, elles créent une forme de carbone appelée radiocarbone ou carbone 14, qui est absorbée par les arbres.

L’équipe de recherche a initialement découvert une quantité sans précédent de radiocarbone en examinant les cernes des arbres. En quête de confirmation, ils se sont tournés vers des carottes de glace du Groenland, mesurant la teneur en béryllium des carottes. Les résultats ont confirmé la présence d’une ancienne super tempête solaire.

Les implications de cette découverte sont importantes. Une tempête solaire contemporaine de cette ampleur aurait des effets dévastateurs sur nos infrastructures modernes, provoquant des perturbations généralisées dans les télécommunications, les systèmes satellitaires et les réseaux électriques. La nécessité de préparer et de renforcer la résilience de nos systèmes de communication devient encore plus cruciale à la lumière de cette découverte.

Cette tempête vieille de 14,300 15,000 ans est la plus grande des neuf tempêtes solaires extrêmes, appelées événements Miyake, identifiées comme s'étant produites au cours des 993 774 dernières années. Les événements Miyake confirmés les plus récents ont eu lieu en XNUMX après JC et XNUMX après JC.

Alors que notre dépendance à l’égard de la technologie continue de croître, il devient impératif de comprendre et de se préparer à l’impact potentiel des tempêtes solaires sur notre monde moderne. Les scientifiques et les décideurs politiques doivent travailler ensemble pour développer des stratégies visant à atténuer les risques et à construire des systèmes résilients capables de résister à la fureur des anciennes malédictions du Soleil.

Sources:

– Communiqué de presse de l’Université de Leeds

– L’article original publié le 15 octobre 2023