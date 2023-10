L'histoire cachée du paysage sous-glaciaire de l'Antarctique révélée

By

Une récente étude révolutionnaire menée par l'Université de Durham a dévoilé un ancien paysage formé par une rivière, dissimulé sous la vaste calotte glaciaire de l'Est de l'Antarctique. En exploitant les données satellitaires et les techniques de radio-écho, les chercheurs se sont plongés dans le passé de l'Antarctique, mettant en lumière l'histoire de la calotte glaciaire et sa réponse au changement climatique.

Couvrant une vaste superficie de 32,000 14 kilomètres carrés, ce paysage récemment découvert offre un aperçu de l'époque où les rivières façonnaient la région il y a plus de 34 millions d'années. Il est remarquable qu’elle soit antérieure d’environ XNUMX millions d’années à la formation initiale de la glace de l’Antarctique oriental. Le paysage se compose de vallées et de crêtes de taille comparable à celles du nord du Pays de Galles, au Royaume-Uni, ce qui suggère de longues périodes de stabilité de la température dans la zone étudiée, car elle est restée largement épargnée par l'empiétement des glaces.

Le professeur Stewart Jamieson, auteur principal de l'étude, souligne le rôle central de ce paysage caché dans la régulation du flux de glace et la réponse au changement climatique. Il compare la terre mystérieuse située sous la calotte glaciaire de l’Antarctique oriental à la surface de Mars en fonction de nos connaissances limitées.

Cette découverte importante a des implications pour la science du climat car elle révèle que malgré le retrait de la calotte glaciaire pendant les périodes plus chaudes, cette région particulière est restée remarquablement stable. Ces connaissances sont essentielles pour prédire comment la calotte glaciaire pourrait réagir au réchauffement climatique actuel et futur.

Le professeur Neil Ross de l'Université de Newcastle, co-auteur de l'étude, décrit la découverte comme « cachée à la vue de tous » pendant de nombreuses années. Il offre des informations précieuses sur l’histoire ancienne et à long terme de la calotte glaciaire de l’Antarctique oriental, ainsi que sur sa réponse potentielle aux futurs changements climatiques.

Cette percée s'appuie sur les travaux antérieurs de la même équipe de recherche et des mêmes collaborateurs, qui ont découvert des chaînes de montagnes cachées, des systèmes de canyons et des lacs sous la glace de l'Antarctique. Cela souligne le rôle crucial joué par l’imagerie satellitaire et les échos radio dans la révélation de ces paysages sous-glaciaires.

Surtout, cette découverte laisse entrevoir la possibilité d’autres paysages inconnus cachés sous la calotte glaciaire de l’Antarctique oriental. Le professeur Jamieson confirme que l'exploration continue de ce terrain caché est en cours pour combler les lacunes des études et approfondir notre compréhension de la façon dont la calotte glaciaire et son paysage sous-jacent ont évolué au fil du temps.

Des organisations telles que le Natural Environment Research Council (NERC) du Royaume-Uni, la National Science Foundation (NSF) des États-Unis et la NASA ont joué un rôle essentiel en soutenant cette étude, en fournissant le financement nécessaire à la collecte de données et à la recherche.

Les découvertes réalisées au plus profond de l'Antarctique continuent de révéler l'histoire climatique de la Terre, offrant des informations précieuses sur ses défis passés et futurs. Les anciennes rivières qui coulaient autrefois sous la glace nous guident dans la compréhension et l’approche d’un monde en évolution.

QFP

Qu’a révélé l’étude de l’Université de Durham sur l’Antarctique ?

L'étude menée par l'Université de Durham a découvert un ancien paysage formé par une rivière, caché sous la calotte glaciaire de l'Antarctique oriental. Le paysage, qui s'étend sur une superficie de 32,000 14 kilomètres carrés, suggère que les rivières ont façonné la région il y a plus de 34 millions d'années, précédant la formation initiale de la calotte glaciaire d'environ XNUMX millions d'années.

Que signifie cette découverte pour la science du climat ?

La découverte de l'ancien paysage sous-glaciaire de l'Antarctique donne un aperçu de la stabilité passée de la région malgré le retrait de la calotte glaciaire pendant les périodes plus chaudes. Ces connaissances sont cruciales pour prédire comment la calotte glaciaire pourrait réagir au réchauffement climatique actuel et futur.

Quelle est la signification de ce paysage caché sous la calotte glaciaire de l’Est de l’Antarctique ?

Le paysage caché joue un rôle central dans la régulation du flux de glace et dans la compréhension de la réponse de la calotte glaciaire au changement climatique. Il offre des informations précieuses sur l’histoire ancienne et à long terme de la calotte glaciaire de l’Antarctique oriental et sur sa réponse potentielle aux futurs changements climatiques.

Comment l'étude a été menée?

L’étude a utilisé des données satellitaires et des techniques de radio-écho pour analyser le paysage caché sous la calotte glaciaire de l’Antarctique de l’Est. Cela a permis aux chercheurs de découvrir l'ancien paysage formé par les rivières et d'avoir un aperçu des paysages sous-glaciaires de l'Antarctique.