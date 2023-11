Nouveaux aperçus sur les origines de la Lune et le mystère de Theia

By

Des scientifiques de l'Institut de technologie de Californie ont découvert de nouvelles preuves suggérant que la planète qui est entrée en collision avec la Terre il y a des milliards d'années, formant ainsi la Lune, pourrait toujours exister sur notre planète. La théorie est née de la découverte d'un matériau dense situé près du noyau terrestre, détecté sous de vastes zones d'Afrique et de l'océan Pacifique, mais resté non identifié pendant des décennies.

Ce matériau, connu sous le nom de grandes provinces à faible vitesse (LLVP), contient des niveaux élevés de fer et présente des réactions aux ondes sismiques différentes par rapport aux solides environnants. On estime que les LLVP ont au moins 4.5 milliards d'années, ce qui fournit des indices substantiels sur les premiers stades de l'évolution de la Terre.

Le professeur Paul Asimow, expert en géologie et géochimie au California Institute of Technology, explique que cette découverte conforte l'idée selon laquelle les LLVP sont des vestiges de Theia. On pense que cette planète hypothétique, autrefois en orbite autour du Soleil, est entrée en collision avec la Terre en raison des forces gravitationnelles d’autres corps célestes.

Les implications de cette recherche s’étendent au-delà de la formation de la Lune. Il est proposé que l'étude de ces LLVP pourrait faire la lumière sur divers aspects de l'évolution précoce de la Terre, notamment le début de la subduction, la formation des continents et l'origine des minéraux terrestres les plus anciens.

Malgré ces découvertes importantes, les scientifiques ne comprennent toujours pas pourquoi les restes de Theia sont concentrés en amas autour du manteau terrestre. Ce mystère ouvre la voie à de futures études visant à élucider les complexités de cette collision planétaire et de ses conséquences.

Il est intéressant de noter qu'aucune preuve de Theia n'a été découverte dans les astéroïdes ou météorites proches, ce qui a conduit les scientifiques à spéculer que les débris de la collision pourraient résider autour du noyau terrestre ou être cachés sous la surface de la Lune, à environ 238,855 XNUMX milles de distance.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Qu’est-ce que Théia ?

R : Theia est une planète hypothétique qui serait entrée en collision avec la Terre, entraînant la formation de la Lune.

Q : Quel âge ont les LLVP ?

R : On estime que les LLVP ont au moins 4.5 milliards d’années.

Q : Dans quelles zones le matériau dense a-t-il été détecté ?

R : Le matériau dense a été détecté sous une grande partie de l’Afrique et de l’océan Pacifique.

Q : Que pourrait révéler l’étude des LLVP sur les débuts de l’évolution de la Terre ?

R : L’étude des LLVP pourrait fournir des informations sur le début de la subduction, la formation des continents et l’origine des minéraux terrestres les plus anciens survivants.