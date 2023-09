Découverte d'anciens précurseurs de cellules cérébrales chez des animaux simples

By

Des chercheurs espagnols et allemands ont fait une découverte fascinante chez des animaux simples appelés placozoaires, qui suggère que les éléments constitutifs de nos cellules cérébrales pourraient être apparus il y a des milliards d'années. Les placozoaires, de minuscules créatures ressemblant à un grain de sable, sont des organismes primitifs constitués de différents types de cellules et dépourvus d'organes. Il y a environ 800 millions d’années, ils vivaient dans les bas-fonds chauds des mers, où ils se nourrissaient de microbes et d’algues.

Les chercheurs, dirigés par le biologiste cellulaire Sebastián Najle du Centre de régulation génomique, ont découvert des cellules spécialisées chez les placozoaires qui présentent des similitudes remarquables avec les neurones trouvés dans des organismes plus complexes. Ces cellules, appelées cellules peptidergiques, libèrent des signaux peptidiques pour coordonner le comportement des placozoaires, tout comme le font les neurones chez d'autres animaux. Bien que les cellules placozoaires ne soient pas des neurones complètement développés, elles constituent un tremplin évolutif important.

Grâce à l’analyse génétique et au criblage microscopique, l’équipe a identifié 14 types différents de cellules peptidiques chez les placozoaires. Les cellules partagent certains des mêmes gènes que nos propres neurones, mais manquent de certains composants spécialisés nécessaires à la réception et à la génération de signaux électriques. Au lieu de cela, ils utilisent des protéines réceptrices appelées GPCR pour recevoir des messages chimiques, communs à divers types de cellules animales.

Il est intéressant de noter que ces cellules libérant des peptides sont hautement conservées chez les placozoaires, mais absentes chez d'autres animaux primitifs tels que les éponges et les gelées en peigne. Ceci suggère que l’évolution des cellules sécrétant des peptides est antérieure au développement d’autres cellules de type neurone. Les chercheurs soulèvent également des questions intrigantes sur les origines évolutives des neurones. Les neurones ont-ils évolué une fois puis divergé, ou ont-ils évolué plusieurs fois en parallèle ?

Comprendre comment les cellules évoluent et changent au fil du temps est crucial pour comprendre l'histoire de l'évolution de la vie. Les placozoaires, ainsi que d’autres animaux modèles non traditionnels comme les cténophores et les éponges, détiennent des secrets fascinants que les scientifiques commencent tout juste à découvrir.

Source : Cellule