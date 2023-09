Le climat cyclique de l’ancienne Mars révélé par les sédiments martiens

By

Les chercheurs ont découvert des modèles intrigants dans les sédiments martiens qui suggèrent que la planète avait autrefois un climat cyclique similaire à celui de la Terre. Contrairement à la Terre, où la tectonique des plaques remodèle continuellement les paysages, Mars a conservé des rivières et des lacs fossilisés remontant à des milliards d’années. Depuis 2012, le rover Curiosity de la NASA explore ces vestiges, découvrant des traces de molécules organiques simples. L'émergence de formes de vie primitives dépend de conditions environnementales spécifiques qui permettent l'organisation de molécules hydrosolubles en composés organiques plus complexes.

L'auteur principal de l'étude, le planétologue William Rapin, a souligné l'importance de comprendre les environnements passés de Mars pour évaluer son habitabilité potentielle et l'existence de la vie. L'équipe a utilisé les données des instruments Mastcam et ChemCam de Curiosity pour étudier le cratère Gale, un lac asséché qui a connu une transition dans les processus d'altération et les environnements il y a environ 3.8 à 3.6 milliards d'années.

Les chercheurs ont observé des dépôts de sulfate en forme de nid d'abeilles dans les sédiments, dont certains présentaient des fissures formées pendant le processus de séchage, tandis que d'autres avaient des formes hexagonales ressemblant à des motifs observés dans les paysages terrestres soumis à un séchage et à une humidification saisonnière. Ces dépôts représentent la première preuve fossile d’un climat martien cyclique qui a connu à la fois des saisons sèches et humides. Des expériences antérieures en laboratoire sur Terre ont montré que ce type d'environnement est propice à l'interaction des molécules nécessaires à la formation des éléments constitutifs de la vie.

Les résultats suggèrent que la période de transition noachienne-hespérienne sur Mars, il y a environ 3.6 à 3.8 milliards d’années, aurait pu être plus habitable que la période noachienne antérieure, qui avait des environnements perpétuellement humides. Cependant, d’autres études sont nécessaires pour consolider ces conclusions et comprendre la chimie des anciens fluides martiens afin d’évaluer la formation et la préservation des composés organiques.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur l’histoire de Mars et son potentiel propice à la vie. Comprendre la nature cyclique du climat de Mars améliore notre connaissance des environnements passés de la planète et de sa capacité à soutenir et à faire évoluer la vie.

Source : Balakrishnan, VS (2023), L'ancienne Mars aurait pu avoir un climat cyclique, Eos, 104, https://doi.org/10.1029/2023EO230372.