Des scientifiques découvrent des structures en bois vieilles de près d'un demi-million d'années en Afrique

Une étude récente publiée dans la revue Nature révèle la découverte de structures en bois vieilles de près d'un demi-million d'années en Afrique. Cette découverte repousse considérablement les archives historiques du travail du bois structurel, car auparavant les exemples les plus anciens étaient des plates-formes vieilles de 9,000 XNUMX ans au bord d'un lac britannique.

Les bûches ont été découvertes près des chutes de Kalambo en Zambie par une équipe internationale de scientifiques. Ces bûches se sont avérées entaillées et effilées, suggérant un savoir-faire humain intentionnel. Il s’agit d’une découverte importante, car les produits en bois anciens sont extrêmement rares en raison de la dégradation des matières organiques au fil du temps.

Les chercheurs pensent que les premiers humains en Afrique utilisaient le bois pour des créations plus ambitieuses, telles que des plates-formes ou des passerelles, en plus d'outils comme des lances et des bâtons à creuser. Cependant, la fonction exacte de ces structures en bois reste inconnue.

L'âge des objets en bois a été déterminé à l'aide de nouvelles techniques de datation qui mesurent l'énergie piégée dans les grains de quartz. Les chercheurs ont découvert que les objets remontaient à trois âges distincts : il y a 487,000 390,000 ans, il y a 324,000 XNUMX ans et il y a XNUMX XNUMX ans. Ces découvertes suggèrent que les gens ont vécu près de la rivière pendant des milliers de générations ou y sont retournés périodiquement.

La découverte de ces anciennes structures en bois fournit des informations précieuses sur les compétences et les capacités de nos premiers ancêtres. Le savoir-faire intentionnel démontré dans le façonnage des bûches avec des haches et des outils de grattage met en évidence la sophistication de leurs capacités de travail du bois.

En préservant ces artefacts grâce à des photographies haute résolution, les scientifiques ont pu étudier et interpréter les méthodes artisanales employées par nos premiers ancêtres. Cette découverte élargit non seulement nos connaissances sur l’histoire humaine, mais souligne également l’importance de documenter et de préserver les artefacts anciens pour les recherches futures.

