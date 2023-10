Des scientifiques découvrent un paysage ancien dans l’est de l’Antarctique

Des scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire dans l'Est de l'Antarctique, mettant au jour un paysage ancien caché sous la calotte glaciaire. En utilisant des données satellite et un radar à pénétration de glace, les chercheurs ont pu cartographier une zone de 32,000 XNUMX kilomètres carrés et révéler un paysage qui ressemblait autrefois aux collines et aux vallées du nord du Pays de Galles actuel, selon un reportage de CNN.

L'étude, publiée dans le Journal Nature Communications, visait à comprendre l'évolution de la calotte glaciaire au fil du temps et à explorer l'apparence de la terre avant d'être enfouie sous la glace. Stewart Jamieson, auteur principal de l'étude et professeur au département de géographie de l'Université de Durham, a décrit le paysage caché comme « moins bien connu que la surface de Mars ».

Jamieson a souligné l'importance d'étudier les terres situées sous la calotte glaciaire, car elles jouent un rôle important dans le contrôle de l'écoulement des glaces en Antarctique et dans leur réponse au changement climatique. L’état préservé de ce paysage ancien est remarquable, car le mouvement de la glace érodait et façonnait généralement le terrain au fil du temps.

Cette découverte offre des informations précieuses sur la stabilité de la calotte glaciaire de l’Antarctique de l’Est, qui pourrait potentiellement faire monter le niveau de la mer de 60 mètres à mesure que les températures mondiales continuent d’augmenter. L'étude suggère que le climat de la Terre pourrait se diriger vers des conditions similaires à celles de l'apparition de ce paysage il y a des millions d'années, avec des températures nettement plus élevées qu'aujourd'hui.

Grâce à des données géophysiques, les scientifiques ont pu découvrir des vallées interconnectées sous la calotte glaciaire de 2 kilomètres d'épaisseur. Bien que la recherche ne fournisse pas de preuves directes de la vie qui aurait pu prospérer dans ce paysage ancien, la présence d'anciennes rivières indique que la végétation a probablement prospéré.

Cette découverte révolutionnaire ouvre de nouvelles voies pour une exploration et une compréhension plus approfondies des climats passés de la Terre et de l'impact potentiel du changement climatique futur. Alors que les scientifiques continuent de creuser les secrets cachés sous la surface glacée de l'Antarctique, ils espèrent en découvrir davantage sur l'histoire ancienne de notre planète et ses implications pour l'avenir.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Comment le paysage ancien de l’Antarctique oriental a-t-il été découvert ?

Le paysage ancien de l’Antarctique oriental a été découvert à l’aide de données satellite et d’un radar à pénétration de glace. Ces techniques de télédétection ont permis aux scientifiques de cartographier une superficie de 32,000 XNUMX kilomètres carrés et de révéler le paysage caché sous la calotte glaciaire.

2. Que nous apprend cette découverte sur la stabilité de la calotte glaciaire de l’Antarctique oriental ?

La découverte de paysages anciens bien préservés offre des informations précieuses sur la stabilité de la calotte glaciaire de l’Antarctique oriental. Cette calotte glaciaire a le potentiel de contribuer de manière significative à l’élévation du niveau de la mer en raison de son vaste volume de glace. En comprenant l’histoire et les caractéristiques des terres situées sous la calotte glaciaire, les scientifiques peuvent mieux comprendre comment elles peuvent réagir au changement climatique dans le passé, le présent et le futur.

3. Quelle importance cette découverte a-t-elle pour la recherche sur le changement climatique ?

Cette découverte a des implications importantes pour la recherche sur le changement climatique, car elle donne un aperçu des conditions climatiques passées qui ressemblent à celles que nous pourrions connaître à l’avenir. En étudiant le paysage ancien, les scientifiques peuvent mieux comprendre comment le climat de la Terre a changé au fil des millions d'années et comment il pourrait changer à mesure que les températures continuent d'augmenter.

4. Quel est l'impact de la calotte glaciaire de l'Antarctique de l'Est sur le niveau de la mer ?

La calotte glaciaire de l’Est de l’Antarctique contient suffisamment de glace pour potentiellement élever le niveau de la mer de 60 mètres. Comprendre la stabilité et le comportement de cette calotte glaciaire est crucial pour prévoir et atténuer les impacts de l’élévation du niveau de la mer due au réchauffement climatique.

5. Le paysage antique aurait-il pu abriter la vie ?

Bien que la recherche ne fournisse pas de preuves directes d’une vie ancienne, la présence d’anciennes rivières suggère que le paysage ancien aurait pu abriter de la végétation. Des études et des explorations plus approfondies sont nécessaires pour découvrir toute trace de vie ancienne qui aurait pu prospérer dans ce paysage caché.