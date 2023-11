Les excréments d'anciennes hyènes fournissent un aperçu de l'histoire génétique des rhinocéros laineux de la période glaciaire

By

Une étude récente publiée dans la revue Biology Letters a découvert des informations génétiques précieuses sur les rhinocéros laineux de la période glaciaire en analysant l'ADN extrait d'excréments d'hyènes fossilisés trouvés dans des grottes allemandes. L'équipe de recherche, composée de paléontologues, d'évolutionnistes et de géoscientifiques de diverses institutions allemandes, s'est concentrée spécifiquement sur le rhinocéros laineux européen, qui est resté relativement méconnu par rapport à son homologue eurasien.

L'équipe a découvert des échantillons de coprolite, ou excréments fossilisés, laissés par d'anciennes hyènes dans deux grottes situées dans la Lone Valley en Allemagne. Ces échantillons ont été trouvés dans des couches de sol remontant au Paléolithique moyen. Malgré l’état dégradé de l’ADN, les chercheurs ont réussi à isoler l’ADN des hyènes et des rhinocéros laineux des échantillons de coprolite. Cette analyse révolutionnaire leur a permis de reconstruire pour la première fois le génome mitochondrial d’un rhinocéros laineux.

En étudiant l'assemblage du génome mitochondrial, l'équipe de recherche a déterminé que le rhinocéros laineux d'Europe et le rhinocéros laineux de Sibérie avaient divergé d'un ancêtre commun il y a environ 45,000 XNUMX ans. Cette découverte met en lumière l’histoire génétique et la différenciation phylogéographique de ces deux espèces de rhinocéros laineux.

L’étude met en évidence l’importance de l’étude des excréments fossilisés comme méthode permettant de découvrir l’ascendance d’anciennes créatures. Cette science négligée a le potentiel de fournir des informations précieuses sur l’histoire évolutive d’espèces qui autrement pourraient rester inconnues.

Dans l’ensemble, cette recherche élargit notre compréhension des rhinocéros laineux de la période glaciaire et de leurs relations génétiques. Il offre une nouvelle perspective sur le rhinocéros laineux européen et souligne l'importance d'utiliser des sources non conventionnelles, telles que les excréments d'hyènes anciennes, pour percer les secrets du passé.

Questions fréquentes

Q : Qu’est-ce qu’un coprolite ?

R : Un coprolite est un morceau d’excréments fossilisé.

Q : Pourquoi des excréments d’hyènes anciennes ont-ils été utilisés pour l’étude ?

R : On savait que les hyènes anciennes attaquaient et consommaient une variété de gros animaux, y compris les rhinocéros laineux. Leurs excréments constituaient une source potentielle d’ADN préservé des rhinocéros.

Q : Quelle est l’importance d’étudier le génome mitochondrial ?

R : Le génome mitochondrial est hérité de la mère et peut fournir des informations sur les relations évolutives et la phylogéographie des espèces.

Q : Depuis combien de temps le rhinocéros laineux d'Europe a-t-il disparu ?

R : Le moment exact de l’extinction du rhinocéros laineux européen est encore inconnu. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer quand il a disparu du paysage naturel.