Apollonius de Perge, brillant mathématicien, géomètre et astronome grec ancien, est surtout célèbre pour ses travaux sur les sections coniques. Né à Perga, une ancienne ville grecque située dans l'actuelle Murtina, en Turquie, Apollonius a vécu de 240 avant JC à environ 190 avant JC.

Bien que l’on sache très peu de choses sur sa vie personnelle, ses contributions aux mathématiques ont laissé un impact durable. L'un de ses problèmes mathématiques les plus célèbres, qui a intrigué les chercheurs pendant des siècles, a finalement été résolu par le mathématicien français Joseph Gergonne grâce à l'inversion de cercle.

Les travaux majeurs d'Apollonius tournaient autour des coniques, l'étude des formes résultant de l'intersection d'un cône avec un plan. Cela inclut les cercles, les ellipses, les paraboles et les hyperboles. Ses définitions de ces formes sont encore utilisées aujourd'hui, notamment dans le domaine de l'exploration spatiale.

En plus de ses travaux sur les sections coniques, Apollonius s'est également plongé dans d'autres domaines d'étude, notamment l'astronomie. Bien que la plupart de ses travaux astronomiques n'aient pas survécu, certaines de ses hypothèses, telles que les orbites excentriques pour expliquer le mouvement planétaire, ont été confirmées par la recherche moderne.

Apollonius a probablement travaillé à la Grande Bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, où il a eu l'occasion d'interagir avec d'autres esprits brillants de son époque. Les érudits de la Méditerranée communiquaient entre eux via un système postal, échangeant des idées, lisant les travaux de chacun et créant une riche tradition de connaissances mathématiques connue sous le nom de « l'âge d'or des mathématiques ».

Apollonius était un écrivain prolifique, mais malheureusement, une seule de ses œuvres, Conics, a survécu. Néanmoins, des références et des descriptions de ses autres œuvres peuvent être trouvées dans des lettres et des écrits de ses contemporains.

Dans l’ensemble, l’éclat et les contributions d’Apollonius de Perge aux mathématiques lui ont valu une place parmi les plus grands mathématiciens de l’histoire. Son travail sur les sections coniques et son influence sur les chercheurs ultérieurs continuent de façonner notre compréhension de la géométrie et de l'exploration spatiale.

Sources:

– La description par le commentateur grec ancien Eutocius d'Ascalon des œuvres d'Apollonius

– Lettres et références d’autres mathématiciens et astronomes grecs.