Une nouvelle étude explore les liens génétiques entre les anciens humains et la santé mentale

Une étude récente menée par des chercheurs espagnols suggère que les humains modernes pourraient avoir hérité de leurs lointains ancêtres une prédisposition génétique aux problèmes de santé mentale. L'étude met en évidence le rôle potentiel des adaptations génétiques des espèces humaines archaïques, en particulier les Dénisoviens, dans la contribution à la vulnérabilité des humains contemporains à des conditions telles que la dépression.

La recherche, publiée dans la revue PLOS Genetics, s'appuie sur des études antérieures axées sur une variante génétique spécifique appelée SLC30A9. Cette variante, qui a évolué grâce à une sélection positive dans les populations d'Asie de l'Est, joue un rôle crucial dans la régulation du transport du zinc à travers les membranes cellulaires du corps humain. Le zinc est essentiel à la croissance et au fonctionnement sains de nos systèmes neurologique et immunitaire, ainsi qu'au maintien de l'excitabilité du système nerveux. On sait également qu’elle a des liens avec la santé mentale.

L'étude révèle que les adaptations génétiques liées au gène SLC30A9 chez l'homme moderne ont modifié sa régulation. Des recherches antérieures ont fait allusion à une association potentielle entre cette variante génétique et un risque accru de dépression et d’autres problèmes de santé mentale. Bien que des allégations solides concernant ces liens soient encore à l’étude, cette étude met en lumière les origines génétiques potentielles des vulnérabilités en matière de santé mentale.

Afin d'étudier plus en profondeur cette prédisposition génétique aux maladies mentales, les chercheurs suggèrent d'élargir l'étude pour inclure des modèles animaux. Rubén Vicente, biologiste moléculaire de l'Université Pompeu Fabra, souligne la nécessité de recherches supplémentaires pour mieux comprendre l'interaction entre les gènes et la santé mentale.

Il est intéressant de noter que la variante génétique SLC30A9 ne correspond pas aux Néandertaliens mais semble présenter des similitudes avec le gène Denisovan. L’analyse génomique révèle que cette variante est probablement issue d’un croisement avec des humains archaïques dans le passé, peut-être les Dénisoviens.

Pour étayer leurs découvertes, l’équipe de recherche a mené des expériences en laboratoire illustrant comment cette variation génétique affecte les structures cellulaires, notamment les mitochondries, la régulation du zinc et le métabolisme. En outre, ils spéculent que la variante Denisovan pourrait avoir fourni une protection contre les climats froids, offrant un avantage sélectif aux humains et contribuant à la prévalence de la variante du gène SLC30A9 dans la population actuelle.

Cette recherche se penche sur l’histoire évolutive de nos gènes et leur impact sur notre santé aujourd’hui. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer ces liens, cette étude fournit une pièce importante du puzzle dans la compréhension des liens génétiques entre nos anciens ancêtres et les problèmes de santé mentale auxquels sont confrontés les humains modernes.

FAQ:

1. Qu'est-ce que le SLC30A9 ?

SLC30A9 est une variante génétique spécifique qui joue un rôle essentiel dans la régulation du transport du zinc à travers les membranes cellulaires du corps humain. Le zinc est essentiel à la croissance et au fonctionnement des systèmes neurologique et immunitaire et est associé à la santé mentale.

2. Comment les Dénisoviens ont-ils contribué à la vulnérabilité des humains modernes aux problèmes de santé mentale ?

L’analyse génomique suggère que les Dénisoviens, une espèce humaine archaïque, se sont croisés avec les humains modernes dans le passé. Ce métissage a pu introduire des adaptations génétiques, notamment la variante SLC30A9, qui ont modifié sa régulation et potentiellement accru la vulnérabilité des humains modernes aux problèmes de santé mentale.

3. Qu'implique cette étude pour la prévention et le traitement des problèmes de santé mentale ?

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, cette étude ouvre de nouvelles voies pour comprendre l’interaction complexe entre la génétique et la santé mentale. Les connaissances acquises grâce à cette recherche pourraient à terme contribuer au développement de méthodes améliorées pour prévenir et traiter les problèmes de santé mentale à l’avenir.