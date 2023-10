Il est confirmé que des empreintes fossilisées dans le parc national de White Sands ont entre 21,000 23,000 et XNUMX XNUMX ans

By

Une nouvelle étude a fourni des preuves supplémentaires à l'appui de l'estimation de l'âge des empreintes fossilisées trouvées dans le parc national de White Sands. Les empreintes, initialement datées de 2021, ont suscité un débat scientifique sur leur exactitude. Cependant, des recherches ultérieures utilisant différentes méthodes de datation soutiennent systématiquement la conclusion selon laquelle les empreintes ont entre 21,000 23,000 et XNUMX XNUMX ans.

La datation originale des empreintes était basée sur la datation au radiocarbone de graines d'une plante aquatique trouvées dans les empreintes fossilisées. Cependant, certains craignaient que les âges ne soient inexacts en raison de la possibilité que les plantes aquatiques acquièrent du carbone à partir d'atomes de carbone dissous dans l'eau plutôt que dans l'atmosphère. Pour renforcer et réévaluer les preuves, les chercheurs se sont tournés vers la datation au radiocarbone du pollen de conifères. Cette méthode évite le problème de la datation des plantes aquatiques et fournit une comparaison directe avec les estimations d'âge originales. Les âges du pollen étaient statistiquement identiques aux âges des graines correspondants, confirmant les résultats originaux.

Les chercheurs ont également utilisé une méthode de datation appelée luminescence optiquement stimulée pour étayer davantage leurs découvertes. Cette méthode date de la dernière fois que les grains de quartz ont été exposés à la lumière du soleil et a fourni un âge minimum d'environ 21,500 XNUMX ans pour les échantillons de quartz dans les couches portant l'empreinte.

Avec trois éléments de preuve pointant vers la même tranche d’âge, les chercheurs sont confiants dans leur conclusion selon laquelle les empreintes ont effectivement entre 21,000 23,000 et XNUMX XNUMX ans. Cette recherche confirme non seulement l'âge des empreintes, mais donne également un aperçu des conditions environnementales à cette époque, car les échantillons de pollen indiquent des conditions glaciaires froides et humides.

L'étude, menée par des scientifiques de l'USGS, du Lawrence Livermore National Laboratory, du National Park Service et d'institutions universitaires, met en lumière la présence humaine en Amérique du Nord lors du dernier maximum glaciaire. Les recherches en cours à White Sands visent à comprendre les conditions environnementales qui ont permis aux populations de prospérer dans la région au cours de cette période.

Source : « Des estimations d'âge indépendantes résolvent la controverse sur les anciennes empreintes humaines à White Sands » – Jeffery S. Pigati et al. Sciences, 2023.

Définitions:

– Datation au radiocarbone : méthode utilisée pour déterminer l’âge des objets contenant du carbone sur la base de la désintégration des isotopes du radiocarbone.

– Luminescence optiquement stimulée : une méthode de datation qui mesure le temps écoulé depuis la dernière exposition de certains minéraux au soleil.

– Dernier maximum glaciaire : période de la dernière période glaciaire où les calottes glaciaires étaient à leur extension maximale.

Sources:

– https://www.sciencemag.org/doi/10.1126/science.adh5007