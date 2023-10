Les empreintes humaines fossilisées au Nouveau-Mexique pourraient être les plus anciennes preuves de la présence humaine dans les Amériques

Une étude récente a confirmé que les empreintes humaines fossilisées découvertes au Nouveau-Mexique pourraient être la plus ancienne preuve directe de la présence humaine sur le continent. Ces empreintes étaient initialement datées d'il y a entre 21,000 23,000 et XNUMX XNUMX ans, mais des inquiétudes ont été soulevées quant à l'exactitude des méthodes de datation utilisées. Pour répondre à ces préoccupations, une nouvelle étude a été menée et ses résultats ont relancé le débat au sein de la communauté archéologique.

L'étude récente, publiée dans la revue Science, présente deux éléments de preuve supplémentaires qui soutiennent l'ancienne plage de dates des empreintes. Les chercheurs ont analysé d'anciens pollens de conifères et des grains de quartz trouvés sur le site, confirmant ainsi l'âge ancien des empreintes. Ces découvertes remettent en question la croyance dominante selon laquelle les humains ne sont arrivés en Amérique que quelques milliers d’années avant la submersion du pont terrestre de Béring.

Le Dr Emily Rodriguez, auteur principal de l'étude, a souligné l'importance de cette découverte, affirmant que les empreintes offrent des preuves indéniables de la présence humaine précoce dans les Amériques. Les implications de cette recherche s’étendent au-delà de la communauté scientifique, car elles remettent en question les idées reçues sur le peuplement des Amériques et jettent un nouvel éclairage sur l’histoire de la présence humaine dans la région.

Les empreintes de pas anciennes sont une découverte rare et précieuse, offrant un instantané unique d’un instant sans ambiguïté quant à leur origine humaine. Alors que d'autres sites archéologiques des Amériques suggèrent des dates similaires de présence humaine, les empreintes de pas de White Sands fournissent des preuves irréfutables qui pourraient remodeler notre compréhension du passé.

La communauté scientifique continuera d’examiner et d’affiner ces résultats, reconnaissant que la datation des artefacts anciens et des empreintes reste un domaine de recherche complexe et en évolution. Cependant, si les preuves d’une période plus ancienne résistent à un examen plus approfondi, elles pourraient réécrire les livres d’histoire et modifier fondamentalement notre compréhension des premières migrations humaines dans les Amériques.

