Un nouvel aperçu de l’événement d’extinction antique met en évidence la fragilité des écosystèmes marins

By

Les scientifiques ont dévoilé une découverte révolutionnaire qui fournit de nouvelles informations sur l’extinction massive dévastatrice du Trias et du Jurassique. Cette étude publiée dans la prestigieuse revue Nature Geosciences démontre le rôle central de la désoxygénation océanique (anoxie) dans l'effondrement des écosystèmes marins lors de cet événement catastrophique. Les chercheurs ont découvert que la désoxygénation localisée jouait un rôle important dans le déclenchement de l’effondrement et de l’extinction généralisés des écosystèmes. Cette découverte constitue un avertissement sévère quant au fait que les environnements marins modernes pourraient être plus fragiles qu’on ne le pensait auparavant.

Lors de l’extinction massive du Trias et du Jurassique, survenue il y a environ 200 millions d’années, les écosystèmes mondiaux se sont effondrés, entraînant l’extinction de nombreuses espèces. Des études antérieures ont attribué cet événement à la désoxygénation des océans. L’hypothèse était que plus la désoxygénation était répandue, plus l’événement d’extinction était important. Cependant, cette nouvelle recherche remet en question cette hypothèse. L’étude révèle que même une désoxygénation localisée peut avoir des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes marins.

L'équipe de recherche, composée de scientifiques du Royal Holloway, du Trinity College de Dublin et de l'Université d'Utrecht, a analysé d'anciens gisements de mudstone provenant de carottes de forage en Irlande du Nord et en Allemagne. En étudiant les données chimiques de ces gisements, ils ont pu lier les événements de désoxygénation dans les environnements marins peu profonds à des taux d’extinction accrus au cours de la période Trias-Jurassique.

Étonnamment, l’étude a également révélé que l’étendue mondiale de la désoxygénation extrême au cours de cet ancien événement d’extinction était assez limitée, ressemblant aux conditions actuelles. Cela indique que les écosystèmes marins peuvent être vulnérables à l’effondrement même lorsque les niveaux globaux de désoxygénation ne sont pas répandus.

Comprendre les processus qui conduisent à l’effondrement des écosystèmes en réponse à la désoxygénation est crucial, en particulier face au réchauffement climatique croissant et au ruissellement de nutriments des continents. L'étude des changements globaux passés, tels que la transition Trias-Jurassique, fournit des informations précieuses sur les points de bascule qui peuvent déstabiliser les écosystèmes terrestres.

Dans l’ensemble, cette recherche souligne l’importance de protéger les environnements marins et souligne le besoin urgent d’études complémentaires pour évaluer la stabilité actuelle des écosystèmes marins dans le contexte d’une désoxygénation croissante.

QFP

Qu’est-ce que la désoxygénation océanique ?

La désoxygénation océanique, également connue sous le nom d'anoxie, fait référence à un état dans lequel il existe un grave appauvrissement des niveaux d'oxygène dans les environnements marins. Cela peut être dû à divers facteurs tels que la pollution par les nutriments, le réchauffement climatique et les fluctuations climatiques naturelles. La désoxygénation peut avoir des effets néfastes sur les organismes et les écosystèmes marins, entraînant une diminution de la biodiversité et potentiellement provoquant des extinctions généralisées.

Qu’est-ce que l’extinction massive du Trias-Jurassique ?

L’extinction massive du Trias et du Jurassique est l’un des événements d’extinction majeurs de l’histoire de la Terre. Cela s'est produit il y a environ 200 millions d'années et a entraîné d'importantes perturbations des écosystèmes mondiaux et l'extinction de nombreuses espèces. Les causes de cet événement d’extinction sont encore à l’étude, mais les recherches suggèrent que la désoxygénation des océans a joué un rôle important.

Quel impact cette recherche a-t-elle sur notre compréhension des écosystèmes marins actuels ?

Les résultats de cette étude apportent un nouvel éclairage sur la vulnérabilité des écosystèmes marins modernes à la désoxygénation. Même des événements de désoxygénation localisés peuvent avoir des conséquences considérables, conduisant à l’effondrement et à l’extinction des écosystèmes. Cette recherche met en évidence la nécessité de poursuivre les recherches sur la stabilité des environnements marins actuels, en particulier face à la désoxygénation croissante provoquée par le changement climatique et les activités humaines.

Sources:

– [Géosciences de la nature](https://www.nature.com/ngeo/)