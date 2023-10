Des diamants anciens illuminent la formation et l'évolution des continents terrestres

Les chercheurs ont découvert des informations précieuses sur la formation et le mouvement des continents terrestres grâce à l'analyse d'anciens diamants ultra-profonds. Ces diamants, formés il y a entre 650 et 450 millions d'années sur la base du supercontinent Gondwana, ont été scrutés par une équipe internationale d'experts. Les résultats mettent en lumière la manière dont des supercontinents tels que le Gondwana ont été créés, stabilisés et déplacés à travers la planète.

Les diamants, qui se sont formés il y a des millions, voire des milliards d'années, offrent une fenêtre unique sur le manteau terrestre. Ils ont la capacité de survivre et d’enregistrer les anciens cycles de création et de destruction des continents, offrant ainsi un aperçu du fonctionnement profond de notre planète. La migration des continents, connue sous le nom de « cycle des supercontinents », joue un rôle important dans la tectonique des plaques et dans la formation des masses continentales de la Terre.

En analysant les inclusions microscopiques de silicates et de sulfures dans les diamants, les chercheurs ont pu les dater à une profondeur de 300 à 700 kilomètres sous la base du Gondwana. Cela a révélé un processus géologique jusqu'alors inconnu dans lequel les roches hôtes transportant des diamants sont devenues flottantes pendant la formation des diamants et ont ajouté de la matière à la quille du supercontinent. Lorsque le Gondwana a commencé à se briser il y a environ 120 millions d'années, les diamants, ainsi que leurs inclusions rocheuses hôtes, ont fait éruption à la surface de la Terre lors de violents événements volcaniques.

Les endroits où ces éruptions volcaniques se produisent aujourd'hui, comme le Brésil et l'Afrique de l'Ouest, faisaient autrefois partie du supercontinent Gondwana. Cela indique que les diamants ont migré avec différents fragments du supercontinent au fur et à mesure de sa dispersion. La recherche suggère un nouveau mode de croissance des continents, dans lequel des matériaux relativement jeunes s’accumulent jusqu’aux racines d’anciens fragments continentaux, les épaississant et les soudant ensemble.

L'auteur principal de l'étude, le Dr Karen Smit de la Wits School of Geosciences, a souligné l'importance de cette recherche pour comprendre l'évolution et le mouvement des continents. Elle a souligné le rôle crucial des continents dans le maintien de la vie sur Terre et a souligné le lien entre la recherche et le développement de la vie et les caractéristiques uniques de notre planète.

Cette étude présente une approche révolutionnaire pour étudier les processus tectoniques des plaques profondes liés au cycle du supercontinent. Les chercheurs espèrent faire progresser ces recherches en créant un nouveau laboratoire d'isotopes à l'Université du Witwatersrand en Afrique du Sud. Cela permettra de mener de futures études sur les inclusions de diamants au niveau local, élargissant ainsi notre compréhension de la façon dont les continents ont évolué et façonné la Terre.

