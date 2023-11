Nouvelles découvertes : l'adaptation du gène Denisovan fournit un aperçu de l'adaptation au froid et de la santé mentale

By

Une étude récente menée par l'Institut de biologie évolutive et le département de médecine et des sciences de la vie de l'UPF a révélé une adaptation génétique intrigante chez l'homme moderne, issue d'un croisement avec les Dénisoviens, aujourd'hui disparus. Les chercheurs ont découvert que cette adaptation génétique joue un rôle crucial dans la régulation du zinc, permettant aux populations humaines de s'adapter aux climats froids.

Le voyage des humains modernes hors d'Afrique il y a environ 60,000 XNUMX ans les a mis en contact avec les Dénisoviens en Asie. Cette rencontre a conduit non seulement à des conflits et à une coopération, mais aussi à des métissages, laissant des traces de l'ADN dénisovien dans les génomes des populations actuelles. L’une des découvertes les plus significatives de cette étude est l’identification d’une variante génétique liée à la régulation du zinc provenant des Dénisoviens.

Cette adaptation génétique semble avoir fourni un avantage évolutif pour l'adaptation de nos ancêtres aux climats froids. La variante affecte la régulation du zinc, qui affecte le métabolisme cellulaire et pourrait avoir joué un rôle dans la capacité des populations ancestrales à faire face au froid. Cependant, cette adaptation peut aussi avoir des conséquences inattendues. La même variante a été associée à une prédisposition à divers troubles psychiatriques, notamment la dépression, la schizophrénie et les troubles du spectre autistique.

Pour comprendre les implications de cette variation génétique au niveau cellulaire, les chercheurs ont étudié le mouvement du zinc intracellulaire. Ils ont découvert que la variante observée provoque un changement dans l’équilibre du zinc au sein de la cellule, entraînant des modifications du métabolisme cellulaire, en particulier dans le réticulum endoplasmique et les mitochondries. Cette altération peut offrir un avantage métabolique dans l’adaptation à un environnement froid.

De plus, l’impact de ce patrimoine génétique dénisovien s’étend au-delà des adaptations aux climats froids. La variante influence également la santé mentale, car elle est associée à une plus grande prédisposition aux troubles psychiatriques. Cela inclut des conditions telles que l'anorexie mentale, le trouble d'hyperactivité, le trouble bipolaire et le trouble obsessionnel-compulsif.

L'étude met en évidence l'interaction complexe entre l'adaptation génétique et ses conséquences sur la santé humaine. Ces découvertes mettent non seulement en lumière la capacité de nos ancêtres à s’adapter à différents environnements, mais ouvrent également de nouvelles voies de recherche sur les bases génétiques des troubles psychiatriques. En explorant davantage les modèles animaux, les scientifiques espèrent mieux comprendre la relation entre cette variante génétique et les maladies mentales.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Qu'est-ce que l'adaptation génétique de Denisovan ?

R : L'adaptation génétique des Dénisoviens fait référence à une variante génétique issue d'un croisement entre des humains modernes et des Dénisoviens, un groupe humain éteint. Cette adaptation joue un rôle dans la régulation du zinc, qui a aidé les populations ancestrales à s'adapter aux climats froids.

Q : Quelles sont les conséquences de l'adaptation génétique de Denisovan ?

R : Même si l'adaptation génétique présente un avantage pour l'adaptation au froid, elle a également été associée à une prédisposition aux troubles psychiatriques tels que la dépression, la schizophrénie et les troubles du spectre autistique.

Q : Comment cette adaptation génétique a-t-elle été découverte ?

R : Les chercheurs ont effectué une analyse génomique et identifié une variante génétique issue d’un croisement avec des humains archaïques, probablement les Dénisoviens. Il a été constaté que la variante affectait la régulation du zinc et a été sélectionnée et répandue parmi les populations humaines modernes.

Q : Le patrimoine génétique dénisovien est-il important à l’échelle mondiale ?

R : Oui, le variant est répandu dans les populations non africaines, notamment les populations européennes et amérindiennes. Cependant, il est absent des populations africaines.

Q : Quelles sont les implications futures de cette étude ?

R : Cette étude ouvre de nouvelles voies de recherche sur les bases génétiques des troubles psychiatriques. D’autres études utilisant des modèles animaux pourraient fournir des informations précieuses sur la relation entre cette variante génétique et les maladies mentales.