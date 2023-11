Nouvelles connaissances sur la survie des plantes anciennes

By

Dans une étude révolutionnaire publiée dans la revue Nature Ecology & Evolution, des chercheurs ont découvert un lien fascinant entre les cycadales, des plantes anciennes qui prospéraient pendant l'ère mésozoïque, et les bactéries fixatrices d'azote. Contrairement à leurs homologues disparues, qui n’ont pas réussi à survivre aux changements climatiques passés, le petit nombre d’espèces de cycadales qui subsistent aujourd’hui ont réussi à s’adapter et à persister dans les régions tropicales et subtropicales grâce à leur relation symbiotique avec ces bactéries.

Les cycadales, qui constituaient autrefois une source vitale de subsistance pour les dinosaures brouteurs il y a des millions d’années, ont connu un déclin significatif au fil du temps. Cependant, cette nouvelle recherche met en lumière le rôle clé joué par les bactéries fixatrices d’azote dans la survie de ces plantes anciennes.

L'auteur principal Michael Kipp, professeur adjoint de sciences de la Terre et du climat à l'Université Duke, a découvert que les cycas échangent des nutriments avec des bactéries présentes dans leurs racines, échangeant des sucres contre de l'azote atmosphérique. En analysant d'anciens fossiles de cycas, Kipp a pu découvrir les changements dans la fixation de l'azote tout au long de leur existence.

Il est intéressant de noter que l’étude révèle également que les lignées de cycas éteintes ne possédaient pas la capacité de fixer l’azote par rapport à leurs homologues survivantes. Cette différence cruciale suggère que la fixation de l'azote pourrait avoir joué un rôle essentiel dans l'adaptation et la résilience des cycadales, leur permettant de prospérer dans un environnement en constante évolution.

Bien que l’étude fournisse des informations précieuses sur l’évolution écologique des cycadales, des questions restent encore sans réponse. On ne sait toujours pas exactement comment la fixation de l’azote a contribué à la survie des cycadales lors des changements climatiques, ou si elle les a simplement aidés à rivaliser avec des espèces végétales à croissance plus rapide.

Cette recherche révolutionnaire ouvre de nouvelles possibilités pour étudier les atmosphères anciennes et les impacts des relations symbiotiques sur les espèces survivantes. En combinant la géochimie avec les archives fossiles, des scientifiques comme Kipp visent à mieux comprendre l'histoire climatique de la Terre et potentiellement à prédire son avenir.

FAQ:

Q : Quelle est l’importance de la relation symbiotique entre les cycadales et les bactéries fixatrices d’azote ?

R : La relation symbiotique entre les cycadales et les bactéries fixatrices d'azote a permis la survie et l'adaptation des espèces de cycadales dans des environnements changeants.

Q : Comment l’étude a-t-elle découvert le rôle des bactéries fixatrices d’azote dans la survie des cycadales ?

R : En analysant d'anciens fossiles de cycadales, les chercheurs ont découvert que les lignées de cycadales survivantes possèdent la capacité de fixer l'azote, contrairement à leurs homologues éteintes.

Q : Qu’est-ce qui reste inconnu sur le rôle de la fixation de l’azote dans la survie des cycadales ?

R : Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment exactement la fixation de l’azote a contribué à la survie des cycadales lors des changements climatiques et à son interaction avec d’autres espèces végétales.

Q : Quelles sont les implications futures de cette étude ?

R : Cette recherche ouvre de nouvelles possibilités pour étudier les atmosphères anciennes et les impacts des relations symbiotiques sur la survie des espèces.