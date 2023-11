La découverte des premières empreintes aviaires met en lumière les migrations anciennes

Une découverte révolutionnaire de 27 empreintes aviaires sur la côte sud de l'Australie a fourni des informations précieuses sur les débuts de l'évolution aviaire et les schémas migratoires potentiels. Datant du Crétacé inférieur, lorsque l'Australie était encore reliée à l'Antarctique, ces empreintes font partie des traces d'oiseaux les plus anciennes et les plus définitivement identifiées dans l'hémisphère sud, estimées entre 120 et 128 millions d'années.

Contrairement à de nombreuses traces d'oiseaux et fossiles de cette période, qui se trouvent principalement dans l'hémisphère nord, en particulier en Asie, cette découverte révèle une gamme diversifiée d'espèces d'oiseaux dans l'hémisphère sud, près du pôle Sud, il y a des millions d'années. Cette découverte remet en question les hypothèses précédentes et élargit notre compréhension de la distribution aviaire précoce.

Les empreintes, d'une taille allant de 7 à 14 centimètres (2.75 à 5.5 pouces) de largeur, ont été découvertes dans la formation de Wonthaggi, à proximité de Melbourne. Cette formation géologique marque la séparation de l'Australie de l'Antarctique il y a environ 100 millions d'années. À cette époque, l’environnement polaire consistait en une vallée de rift avec des rivières tressées, connaissant des températures glaciales et des mois d’obscurité pendant les hivers polaires.

La présence de ces traces aviaires sur plusieurs niveaux stratigraphiques suggère l'apparition récurrente de diverses espèces d'oiseaux, indiquant potentiellement une formation saisonnière au cours des étés polaires. Il est plausible que ces traces aient été laissées le long d’une route migratoire, alors que les oiseaux traversaient la région.

La nature délicate des os d’oiseaux et la légèreté des oiseaux eux-mêmes rendent leur conservation dans les archives fossiles incroyablement rare. La découverte de ces traces constitue donc une occasion exceptionnelle d’étudier et d’en apprendre davantage sur l’avifaune du passé.

Cette découverte remarquable fait suite à une découverte précédente en 2013, où deux traces d'oiseaux vieilles de 105 millions d'années avaient été découvertes dans la formation australienne d'Eumeralla, renforçant ainsi la position de l'Australie en tant que source importante de preuves de fossiles aviaires anciens.

Alors que la pandémie de COVID-19 a nécessité un retard dans l’analyse des empreintes, l’auteur principal, Anthony Martin, s’est associé à d’autres experts en paléontologie et en géologie pour étudier et interpréter méticuleusement les traces.

Grâce à des scientifiques pionniers comme Martin et ses collègues, nous continuons à découvrir des indices vitaux sur le monde antique et à mieux comprendre l’évolution et le comportement précoces des espèces aviaires. Cette découverte ajoute un autre chapitre à notre histoire continue de l'évolution aviaire.

