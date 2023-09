De nouveaux fossiles révèlent des informations sur la colonisation des terres par les cyanobactéries

By

Des reconstructions 3D détaillées de fossiles découverts en Écosse mettent en lumière l’impact de la vie microbienne sur les premiers écosystèmes terrestres. Les fossiles appartiennent à une espèce de cyanobactérie appelée Langiella scourfieldii, qui prospérait parmi les premières plantes terrestres il y a plus de 400 millions d'années au début du Dévonien. Selon une étude publiée dans iScience, ces fossiles sont le plus ancien exemple connu de cyanobactéries de la famille des Hapalosiphonaceae à avoir colonisé des terres.

Les cyanobactéries, un groupe de micro-organismes anciens, ont joué un rôle crucial dans le façonnement de la vie sur Terre. Ils sont bien documentés dans les roches marines, mais la compréhension de leur colonisation terrestre reste un sujet d'étude. Les cyanobactéries se trouvent dans divers environnements, notamment les océans, l’eau douce, les sols humides et même les roches de l’Antarctique. Ils participent à la photosynthèse, à l’instar des plantes, et sont connus pour leurs vastes fleurs qui donnent une couleur bleu-vert aux surfaces de l’eau.

Au Dévonien inférieur, les cyanobactéries remplissaient les mêmes fonctions écologiques qu’aujourd’hui. Ils étaient importants pour la photosynthèse et servaient de source de nourriture à d’autres organismes. Ces micro-organismes sont probablement originaires d’environnements d’eau douce et ont commencé à coloniser les terres au début de leur histoire, rivalisant potentiellement avec les premières plantes pour l’espace.

La découverte des fossiles de Langiella scourfieldii a été rendue possible grâce aux microscopes 3D modernes. Il a été confirmé que ces fossiles, ainsi que ceux trouvés en 1959, appartenaient à la même espèce. La présence de « vraies ramifications » dans ces fossiles, un modèle de croissance caractéristique des cyanobactéries, a confirmé leur présence dans l’écosystème du Dévonien inférieur.

Le paysage du Dévonien précoce dans l’Aberdeenshire, où les fossiles ont été trouvés, aurait été très différent de celui d’aujourd’hui. L'Écosse était située près de l'équateur et connaissait un climat tropical à subtropical. Le Rhynie Chert, le site fossile, était constitué d'une plaine sablonneuse avec des bassins peu profonds d'eau douce à saumâtre. L'activité volcanique et les sources chaudes ont rendu la région semblable au parc national de Yellowstone d'aujourd'hui. La biodiversité de cette période était principalement centrée sur les roches humides proches des mares d'eau, recouvertes de tapis microbiens composés de bactéries, d'algues et de champignons.

Cette recherche élargit notre compréhension de la façon dont les cyanobactéries ont colonisé les terres et met en lumière les interactions entre la vie microbienne et les premiers écosystèmes terrestres.

