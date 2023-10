Une technique architecturale ancienne inspire une nouvelle approche pour améliorer les performances des structures métallo-organiques

Les chercheurs de KAUST ont développé une nouvelle méthode pour adapter des fenêtres à l'échelle nanométrique dans des structures métallo-organiques (MOF), en s'inspirant d'une technique architecturale vieille de plusieurs siècles. Les MOF sont des matériaux poreux prometteurs pour une gamme d'applications, notamment la séparation des gaz et les domaines médicaux.

Les chercheurs ont utilisé une version moléculaire d’une technique architecturale connue sous le nom de « coffrage de centrage formant un arc » pour guider la formation de MOF avec des formes et des tailles de fenêtres prédéterminées. En contrôlant la disposition des blocs de construction appelés supertétraèdres (ST), l’équipe a pu concevoir et créer des MOF avec différentes tailles de fenêtres.

L’équipe a développé des agents directeurs de structure de centrage (cSDA) pour contrôler l’alignement des ST et former des MOF avec de nouvelles formes et tailles de fenêtres. Un ensemble de cSDA a généré de petites fenêtres, tandis qu'un autre ensemble a créé des fenêtres plus grandes. Ces MOF sur mesure ont démontré des performances impressionnantes en matière d'adsorption de l'oxygène, ce qui les rend adaptés aux applications médicales et aérospatiales où une capacité de stockage élevée de l'oxygène est cruciale.

De plus, le concept cSDA offre plusieurs avantages pour améliorer les performances du MOF. Il permet de diviser les grandes fenêtres en fenêtres plus petites, ce qui pourrait être bénéfique pour les séparations chimiques. L’approche augmente également la surface des pores internes, améliorant ainsi le stockage du gaz et renforçant la stabilité de la structure MOF.

Cette recherche introduit une stratégie puissante en chimie réticulaire pour développer des MOF personnalisés avec des applications en matière de sécurité énergétique et de durabilité environnementale.

Titre : Une technique architecturale ancienne inspire une nouvelle approche pour améliorer les performances des structures métallo-organiques

Source : KAUST

Références:

– « Assemblage dirigé par le visage de MOF isoréticulaires sur mesure à l'aide d'agents directeurs de structure de centrage » par Marina Barsukova, Aleksandr Sapianik, Vincent Guillerm, Aleksander Shkurenko, Aslam C. Shaikh, Prakash Parvatkar, Prashant M. Bhatt, Mickaele Bonneau, Abdulhadi Alhaji, Osama Shekhah, Salvador RG Balestra, Rocio Semino, Guillaume Maurin et Mohamed Eddaoudi, 2 octobre 2023, Nature Synthesis.

– Définitions :

– Échelle nanométrique : fait référence à une échelle de longueur extrêmement petite, généralement de l'ordre du nanomètre (nm), soit un milliardième de mètre. Les matériaux et systèmes à l’échelle nanométrique présentent des propriétés et des comportements uniques.

– Structures métallo-organiques (MOF) : matériaux poreux composés d'interactions métal-ligand organique qui ont des applications potentielles dans la séparation et le stockage des gaz.