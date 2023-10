L'architecture ancienne inspire des fenêtres sur mesure à l'échelle nanométrique dans des cadres métallo-organiques

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université des sciences et technologies King Abdullah (KAUST) a découvert une nouvelle méthode permettant de créer des fenêtres nanométriques sur mesure dans des matériaux poreux appelées structures métallo-organiques (MOF) en s'inspirant d'anciennes techniques architecturales.

Les chercheurs ont utilisé une version moléculaire d’un modèle de formation d’arc architectural connu sous le nom de « coffrage de centrage » pour guider la formation de MOF avec des formes et des tailles de fenêtres de pores prédéterminées. En utilisant cette méthode, l’équipe a pu concevoir et produire une gamme de MOF avec différentes tailles de fenêtre, chacun avec ses propres applications potentielles.

La capacité de contrôler avec précision la formation de la structure des MOF constitue depuis longtemps un défi dans la conception de matériaux. Les chercheurs ont cependant découvert que le concept du coffrage centré offrait une solution à ce problème. En utilisant des agents directeurs de structure de centrage (cSDA), les chercheurs ont pu manipuler la disposition des éléments constitutifs appelés supertétraèdres (ST) pour créer des MOF avec des fenêtres de différentes tailles et formes.

L’équipe de recherche a conçu des cSDA capables de resserrer ou d’élargir l’angle entre les unités ST adjacentes, entraînant respectivement la formation de fenêtres plus petites ou plus grandes. Un MOF particulier, Fe-sod-ZMOF-320, conçu par l'équipe, présentait la capacité d'adsorption d'oxygène la plus élevée parmi tous les MOF connus. Cette propriété le rend potentiellement précieux dans les industries médicales et aérospatiales, car il pourrait augmenter le stockage de l’oxygène ou permettre l’utilisation de bouteilles plus petites pour le transport.

En outre, l’équipe a découvert que ces MOF sur mesure se révélaient également prometteurs dans d’autres applications. Certains MOF dotés de fenêtres étroites ont démontré leur potentiel pour la séparation de mélanges moléculaires, tandis que d'autres ont bien fonctionné dans le stockage du méthane et de l'hydrogène en tant que carburants potentiels.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence le potentiel du concept de coffrage de centrage dans le domaine de la chimie réticulaire et le développement de MOF sur mesure pour des applications énergétiques et environnementales. Grâce au contrôle précis de la formation de la structure, ces fenêtres nanométriques sur mesure dans les MOF offrent des performances améliorées et des possibilités élargies pour diverses industries.

