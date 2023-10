L'éclipse solaire annulaire capturée depuis la Station spatiale internationale

L'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli, à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a récemment documenté une éclipse solaire annulaire. Une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune n’obscurcit pas complètement le Soleil, laissant un anneau visible appelé anneau. Cela offre aux scientifiques une rare opportunité d’étudier la couronne solaire.

Pendant l'éclipse, Moghbeli a pris une photographie de la Lune passant devant le Soleil, projetant son ombre, ou ombre, et assombrissant partiellement une partie de la surface de la Terre. L'image a été prise alors que l'ISS s'élevait à 260 milles au-dessus de la frontière canado-américaine et pointait vers le sud, en direction du Texas.

Moghbeli est arrivé à l'ISS le 27 août dans le cadre de la mission Crew-7, avec d'autres astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA), de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) et de Roscosmos. Elle a capturé l’éclipse en utilisant un ensemble unique de défis spécifiques à la photographie des phénomènes célestes depuis l’ISS.

L'ISS tourne autour de la Terre à grande vitesse, ce qui nécessite des calculs et un timing précis pour capturer avec précision des événements tels que les éclipses solaires. Ces détails techniques soulignent l'importance de la documentation scientifique depuis l'espace, permettant aux chercheurs d'étudier et de comprendre la complexité des événements célestes.

Dans l'ensemble, la photographie de Moghbeli offre une vue remarquable de l'éclipse solaire annulaire, mettant en valeur la beauté et l'importance scientifique de l'observation des phénomènes célestes depuis le point d'observation de la Station spatiale internationale.

Sources:

– Station spatiale internationale (ISS) : vaisseau spatial en orbite autour de la Terre qui sert de laboratoire de recherche et de port spatial pour la collaboration internationale dans l'exploration spatiale.

– NASA : agence indépendante du gouvernement fédéral des États-Unis responsable du programme spatial civil et de la recherche aérospatiale.

– Éclipse solaire annulaire : Une éclipse solaire où la Lune ne recouvre pas complètement le Soleil, laissant un anneau lumineux appelé anneau.

– L'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli : Un astronaute qui a capturé l'éclipse solaire annulaire depuis l'ISS.

– ESA (Agence spatiale européenne) : organisation intergouvernementale axée sur l’exploration et l’étude spatiales.

– JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) : L’agence japonaise responsable des activités aérospatiales, y compris les lancements de satellites et les missions avancées.

– Roscosmos : L'agence gouvernementale russe responsable des activités spatiales, y compris le développement et l'exploitation des engins spatiaux et des stations spatiales.

Remarque : L'article source inclut des images et des balises HTML, qui ont été supprimées dans ce résumé.