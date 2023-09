Une nouvelle méthode transforme les plastiques en tensioactifs précieux utilisés dans les savons et les détergents

By

Des chercheurs de Virginia Tech ont développé une méthode révolutionnaire pour recycler les plastiques en produits chimiques précieux appelés tensioactifs, qui sont utilisés dans la production de savon, de détergents et bien plus encore. Cette méthode pourrait constituer une alternative rentable et respectueuse de l’environnement au recyclage traditionnel du plastique.

La clé de cette découverte réside dans la similitude moléculaire entre les plastiques polyéthylène et les acides gras, précurseurs chimiques du savon. Les deux matériaux sont composés de longues chaînes carbonées, mais les acides gras possèdent un groupe supplémentaire d’atomes à l’extrémité de la chaîne. S'appuyant sur cette similitude, les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il devrait être possible de convertir le polyéthylène en acides gras et, à terme, de produire du savon.

Pour décomposer efficacement les longues chaînes de polyéthylène en chaînes plus courtes, l’équipe de recherche a développé un processus unique de thermolyse à gradient de température. Ce processus consistait à chauffer le plastique dans un réacteur spécialement construit à haute température, puis à le refroidir rapidement. Après la thermolyse, les chercheurs ont obtenu du « polyéthylène à chaîne courte », également connu sous le nom de cires.

L’étape suivante consistait à ajouter quelques étapes clés supplémentaires, dont la saponification, pour transformer les cires en savon. Avec l’aide d’experts spécialisés en modélisation informatique et en analyse économique, l’équipe de recherche a affiné le processus de surcyclage. Le résultat final fut le premier savon au monde fabriqué à partir de plastique.

Notamment, cette méthode de recyclage peut être appliquée à la fois au polyéthylène et à un autre plastique couramment utilisé, le polypropylène. Ces plastiques se retrouvent dans divers produits de consommation courante comme les emballages, les contenants alimentaires et les tissus. Un avantage majeur de cette technique de surcyclage est qu’elle permet de traiter simultanément à la fois le polyéthylène et le polypropylène, éliminant ainsi le besoin de trier séparément ces plastiques.

De plus, la méthode a des exigences simples : du plastique et de la chaleur. Bien que des ingrédients supplémentaires soient nécessaires pour convertir les cires en acides gras et en savon, la transformation initiale du plastique est simple. Cela rend cette méthode de recyclage facilement adaptable et potentiellement évolutive pour des applications industrielles.

La recherche a été publiée dans la revue Science et démontre une nouvelle voie de recyclage du plastique sans recourir à des procédures complexes ou à de nouveaux catalyseurs. Cette approche innovante a le potentiel d’inspirer de futures conceptions créatives pour les procédures de surcyclage.