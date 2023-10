Anticorps largement neutralisants (bnAbs) et leur rôle dans l'infection par le VIH-1

Résumé : Les anticorps largement neutralisants (bnAbs) sont un type d’anticorps capable de neutraliser divers isolats du VIH-1. Comprendre comment ces anticorps interagissent avec la variabilité de leurs cibles antigéniques à travers les isolats viraux est crucial. Les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de masse d'échange d'hydrogène/deutérium (HDX-MS) et des mesures quantitatives de la cinétique de liaison des anticorps pour étudier la variation structurelle et antigénique de l'apex V1/V2 de la glycoprotéine d'enveloppe du VIH-1. Ils ont découvert que l’ordre structurel dans cette région affecte les taux d’association et les affinités des bnAb. De plus, les reconstructions cryo-EM de bnAb liés à des glycoprotéines d’enveloppe divergentes ont révélé différents degrés de dynamique structurelle. Les expériences HDX-MS ont montré que les bnAbs avaient une empreinte de liaison très ciblée au sommet du trimère, évitant ainsi les changements allostériques dans le reste de la structure. Ces résultats démontrent que la dynamique structurelle joue un rôle dans l'antigénicité et que les bnAb atteignent leur large réactivité croisée en se liant de manière très ciblée et en surmontant les propriétés variables trouvées dans les glycoprotéines d'enveloppe provenant de divers isolats.

Introduction : La glycoprotéine d'enveloppe du VIH-1 (Env) est la cible des anticorps neutralisants et connaît une évolution rapide. La variation structurelle d’Env a un impact sur ses interactions avec les principaux moteurs de la condition physique et de la réplication virale, ce qui entraîne des traits phénotypiques tels que la sensibilité à la neutralisation et l’infectiosité. Des études récentes ont rapporté des structures à haute résolution du trimère Env, mais celles-ci représentent des idéaux statiques et ne capturent pas la nature dynamique d'Env. Comprendre comment les bnAbs atteignent une large réactivité croisée nécessite d’identifier les caractéristiques conservées et de comprendre comment elles s’adaptent à des contextes variables.

Méthodes et résultats : Les chercheurs ont utilisé la HDX-MS pour étudier les différences structurelles et dynamiques locales dans un panel de trimères Env du VIH-1 de type natif. Ils ont trouvé une variation significative dans l’ordre structurel et la stabilité dans les régions ciblées par les bnAbs. En examinant un plus grand panel d’isolats divers, ils ont observé une variation spectaculaire de la dynamique des épitopes au sommet du trimère V1/V2. L'analyse cinétique de liaison du bnAb ciblant l'apex, PGT145, a montré une corrélation inverse entre les taux d'association et la dynamique des épitopes.

Pour comprendre comment le PGT145 fait face aux variations structurelles et dynamiques, les chercheurs ont réalisé une HDX-MS différentielle et obtenu des structures cryo-EM du PGT145 liées aux trimères Env à partir de deux isolats du VIH-1. Ils ont constaté que PGT145 avait une empreinte de liaison très ciblée au sommet du trimère, sans aucun changement allostérique observé dans le reste de la structure. L'étude a également révélé la coordination des glycanes conservés au sommet de l'Env par des résidus d'anticorps qui subissent une hypermutation somatique.

Conclusion : L'étude met en évidence l'importance de la dynamique structurelle dans l'antigénicité et la capacité des bnAb à atteindre une large réactivité croisée. En se liant de manière très ciblée, les bnAb évitent les propriétés variables trouvées dans les glycoprotéines d’enveloppe provenant de divers isolats. Comprendre l'interaction entre les bnAbs et la variabilité Env est crucial pour le développement de vaccins et d'interventions thérapeutiques efficaces contre le VIH-1.

Sources:

– DOI: 10.1038/s41467-020-19035-2