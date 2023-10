Nouveau réseau chimique pour étudier les atmosphères des exoplanètes

By

Nous avons développé un nouveau réseau chimique amélioré pour étudier la chimie du déséquilibre des atmosphères chaudes et chaudes des exoplanètes. Ce réseau est basé sur des réseaux de combustion de pointe et largement validés, fournissant des prévisions plus fiables pour un large éventail de conditions.

Notre nouveau réseau chimique est conçu pour fonctionner dans des conditions comprises entre 500 et 2500 K, et des pressions allant de 100 à 10^-6 bar. Pour valider le réseau, nous avons comparé ses prédictions avec celles de sept autres réseaux, couvrant diverses conditions expérimentales.

Pour évaluer l'impact de notre nouveau réseau sur les études atmosphériques des exoplanètes, nous avons généré des profils d'abondance pour plusieurs exoplanètes, notamment GJ 436 b, GJ 1214 b, HD 189733 b et HD 209458 b. Nous avons utilisé le modèle cinétique 1D FRECKLL et calculé les spectres de transmission correspondants à l'aide de TauREx 3.1.

En comparant les profils d'abondance et les spectres obtenus avec notre nouveau réseau chimique à ceux de notre réseau précédent, nous avons constaté que notre nouveau réseau est plus précis pour les conditions expérimentales testées. Plus précisément, la mise à jour de la chimie de l’azote a un impact significatif sur les profils d’abondance, notamment pour le HCN, avec des différences allant jusqu’à quatre ordres de grandeur. Les profils de CO2 sont également notablement affectés, entraînant des changements importants dans le spectre de transmission du GJ 436 b.

Ces effets soulignent l’importance d’utiliser des réseaux chimiques validés pour améliorer la précision des modèles atmosphériques des exoplanètes. Le couplage de la chimie du carbone et de l’azote, ainsi que des radicaux produits par photolyse, peut avoir des effets substantiels sur les spectres de transmission, comme le démontre le cas du CH2NH.

En utilisant notre nouveau réseau chimique, les chercheurs peuvent avoir plus confiance dans leurs prédictions et mieux comprendre l’atmosphère des exoplanètes.

