Une étude récente suggère que les volcans des pièges du Deccan en Inde pourraient avoir contribué à l'extinction des dinosaures, ainsi que l'impact bien connu des astéroïdes. Les pièges du Deccan sont constitués d'éruptions volcaniques massives qui ont émis de grandes quantités de dioxyde de carbone (CO2) et de dioxyde de soufre (SO2) dans l'atmosphère pendant plus de 800,000 2 ans. Ces gaz ont créé un coup de fouet climatique, le CO2 réchauffant la planète et le SOXNUMX réfléchissant la lumière du soleil et la refroidissant.

Le modèle informatique d’apprentissage en profondeur utilisé dans l’étude a révélé que les niveaux de CO2 et de SO2 libérés par les pièges Deccan étaient compatibles avec l’extinction des dinosaures. Le modèle a exécuté divers scénarios pour déterminer comment différents niveaux de ces gaz auraient pu affecter le climat, en comparant les résultats avec les données climatiques historiques provenant d'anciennes coquilles de foraminifères, de petits organismes océaniques.

L'étude suggère que l'activité volcanique dans les pièges du Deccan a provoqué des changements environnementaux importants avant et après l'impact de l'astéroïde. Les volcans ont rejeté des gaz dans l’atmosphère, entraînant une augmentation des gaz à effet de serre et un réchauffement ultérieur de la planète. De plus, les pluies acides et l’acidification des océans résultant de l’activité volcanique ont contribué à l’extinction d’espèces végétales et animales.

Si le rôle de l'impact de l'astéroïde reste incontesté dans l'événement d'extinction, cette étude met en évidence l'impact significatif du volcanisme sur le climat terrestre et le sort des dinosaures. Comprendre l'interaction entre les événements naturels tels que les éruptions volcaniques et les impacts d'astéroïdes peut fournir des informations précieuses sur les événements d'extinction massive tout au long de l'histoire de la Terre.

Sources:

– Alexander Cox, géologue informaticien du Dartmouth College

– Courtney J. Sprain, géochronologue de l'Université de Floride

– Géologue Paul Renne, directeur du Berkeley Geochronology Center