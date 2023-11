De nouvelles découvertes révèlent des continents perdus enfouis dans les jungles d’Asie du Sud-Est

Dans le cadre d'une avancée scientifique remarquable, des chercheurs de l'Université d'Utrecht ont finalement localisé les vestiges d'un continent de la taille des États-Unis, que l'on croit avoir disparu au cours des 155 millions d'années écoulées. Cette découverte soulève des questions intrigantes sur notre compréhension de l’histoire géologique de la Terre et sur la possibilité que d’autres continents perdus attendent d’être découverts.

Auparavant, les experts ne savaient pas si cette parcelle de terre manquante, nommée Argoland, avait coulé sous le fond de l'océan, avait fusionné avec une masse continentale plus grande ou était simplement passée inaperçue en flottant dans un endroit invisible. Cependant, après sept années de recherches approfondies, des chercheurs néerlandais ont réussi à retracer des segments d'Argoland dans les jungles denses d'Asie du Sud-Est.

L'étude révolutionnaire dirigée par le Dr Eldert L. Advokaat démontre comment les continents, lorsque les océans sont fermés, s'emboîtent dans une configuration en forme de C connue sous le nom de Pangée. L'océan Téthys, où l'Argoland a disparu à la fin du Jurassique, a servi de théâtre à cet événement géologique. Alors que la plupart des terres changent de forme au fil du temps en raison de la dérive des continents, la disparition d'Argoland était unique.

Contrairement au continent Zealandia, qui a finalement coulé après s'être séparé de l'Australie il y a 80 millions d'années, le sort d'Argoland était probablement lié à la subduction. La subduction se produit lorsqu'une plaque tectonique glisse sous une autre, recyclant le bord de la plaque dans le manteau terrestre. Ce phénomène a présenté des difficultés pour localiser l'Argoland, car les signes typiques de subduction, tels que les chutes et la formation de montagnes, n'étaient pas apparents.

Pour compliquer encore les choses, des fragments provenant probablement d'Argoland ont déjà été découverts au Myanmar et en Indonésie. Cependant, ces échantillons se sont révélés beaucoup plus anciens que la séparation de l'Australie, ce qui suggère l'existence d'une masse continentale manquante inconnue supplémentaire. L’implication de la disparition d’un continent de la taille des États-Unis soulève la question de savoir combien d’autres continents ont partagé un sort similaire.

Grâce à leurs recherches, le Dr Advokaat et le Dr Douwe JJ van Hinsbergen ont découvert le voyage d'Argoland. Il s'est initialement fragmenté en microcontinents, formant des bassins océaniques plus petits caractérisés par une croûte océanique plus fine mais plus dense. Ces fragments se sont finalement séparés et ont dérivé avant de s’incruster dans les jungles luxuriantes de l’Asie du Sud-Est.

Cette découverte révolutionnaire met en lumière le passé géologique dynamique de la Terre et élargit notre compréhension de la Pangée. L’étude explore non seulement la façon dont les continents se divisent et évoluent, mais offre également un aperçu de la croissance des continents. Alors que nous perçons les mystères des continents perdus, ces connaissances ont le potentiel de débloquer une multitude de découvertes dans des domaines tels que la biodiversité et le climat.

Avec la découverte de la dernière pièce manquante du puzzle en Argoland, les chercheurs sont désormais impatients d'explorer la possibilité d'autres continents perdus. L'océan Pacifique, en particulier, présente une opportunité intéressante pour des recherches plus approfondies, avec des territoires potentiellement manquants se cachant dans les chaînes de montagnes de l'Alaska et de la Colombie-Britannique.

QFP

Qu’est-ce que la subduction ?

La subduction est un processus géologique par lequel une plaque tectonique glisse sous une autre, conduisant au recyclage du bord de la plaque dans le manteau terrestre.

Qu’est-ce que la dérive des continents ?

La dérive des continents fait référence au mouvement et au déplacement des continents terrestres au fil du temps en raison du mouvement des plaques tectoniques.

Qu’est-ce que la Pangée ?

La Pangée est le supercontinent qui existait il y a environ 335 à 175 millions d'années, comprenant tous les continents actuels fusionnés.

Qu’est-ce que Zealandia ?

Zealandia est un continent submergé qui s'est séparé de l'Australie il y a des millions d'années et est principalement situé sous le Pacifique Sud.