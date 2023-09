By

Dans le dernier opus de la série « Les Gardiens de la Galaxie », il y a une scène spatiale où Star-Lord, joué par Chris Pratt, se retrouve à dériver dans l'espace sans casque. Cela a conduit les téléspectateurs à spéculer sur l'exactitude d'une telle situation et sur la possibilité pour un humain de survivre dans l'espace sans combinaison spatiale.

Pour faire la lumière sur ce sujet, l'ancien astronaute de la NASA Chris Hadfield a donné son point de vue. Selon Hadfield, un être humain ne pourrait survivre qu’environ 30 secondes dans l’espace sans la protection d’une combinaison spatiale.

L'espace est un environnement inhospitalier pour les humains en raison de plusieurs facteurs. La principale préoccupation est le manque de pression atmosphérique, qui provoque la vaporisation de tout liquide présent dans le corps à une température plus basse, conduisant à l’ébullition des fluides corporels. De plus, le manque d’air respirable et les températures extrêmes présentent également des risques importants pour la survie humaine.

L’idée de survivre dans l’espace sans combinaison spatiale est purement fictive et non basée sur la réalité scientifique. Sans la protection d’une combinaison spatiale, un astronaute serait soumis à ces conditions mettant sa vie en danger et ne survivrait pas longtemps.

Il est important de préciser que des films comme « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » donnent la priorité à la valeur du divertissement plutôt qu'à l'exactitude scientifique. Alors qu’ils s’efforcent de présenter au public des scènes passionnantes et visuellement époustouflantes, ils sacrifient souvent la plausibilité scientifique au profit de la narration.

En conclusion, la scène spatiale dans « Guardians of the Galaxy Vol. 3", où Star-Lord dérive dans l'espace sans casque, n'est pas précis d'un point de vue scientifique. Selon l'ancien astronaute de la NASA Chris Hadfield, un humain ne survivrait qu'environ 30 secondes dans l'espace sans combinaison spatiale en raison des conditions inhospitalières. Il est essentiel de se rappeler que des films comme ceux-ci privilégient le divertissement plutôt que le réalisme scientifique.

Sources:

– Chris Hadfield, ancien astronaute de la NASA.