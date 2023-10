Une nouvelle étude explore les contre-mesures potentielles contre les menaces d'astéroïdes

By

Une étude récente publiée dans arXiv a soulevé une question importante : si un astéroïde de taille importante était détecté quelques jours seulement avant l’impact, pourrions-nous l’arrêter ? L’étude considère un astéroïde similaire au 2023 NT1, qui a raté de peu la Terre plus tôt cette année, et évalue s’il pourrait être contré à l’aide d’une méthode appelée Pulverize It (PI).

La méthode PI consiste à lancer une fusée de défense dans la journée suivant la détection de l’astéroïde. En utilisant une combinaison d’impacteurs cinétiques et explosifs, la fusée libérerait un nuage d’impacteurs à grande vitesse vers l’astéroïde, le brisant en fragments inoffensifs. Selon les simulations de l'étude, cette approche serait efficace pour détruire l'astéroïde et minimiser le risque pour la Terre.

Ce qui rend cette proposition intrigante, c’est qu’elle suggère que nous pourrions potentiellement contrer une menace imminente d’astéroïdes avec un bref avertissement. Cependant, il est important de noter que l’étude n’est actuellement qu’une preuve de concept. Nous ne disposons pas des fusées ou des systèmes d'impacteurs nécessaires pour mener à bien une telle mission. Si un astéroïde était détecté demain, nous n’aurions aucun moyen de défense immédiat.

Si l’étude met en avant la faisabilité technique de la méthode PI, elle soulève également la question de savoir si nous avons la volonté de construire une fusée de défense planétaire. Les chercheurs soulignent la nécessité de mesures proactives et d’investissements dans le développement d’un système de défense robuste qui pourrait nous protéger contre les impacts potentiels d’astéroïdes à l’avenir.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que la méthode Pulverize It (PI) ?

R : La méthode PI consiste à lancer une fusée de défense avec des impacteurs qui brisent un astéroïde en fragments inoffensifs.

Q : La méthode PI peut-elle être efficace avec un bref avertissement ?

R : Selon les simulations, si elle est mise en œuvre avec un bref avertissement, la méthode PI a le potentiel de minimiser le risque posé par un astéroïde imminent.

Q : Y a-t-il des roquettes à lancer pour se défendre contre les astéroïdes ?

R : Actuellement, il n’existe pas de fusées ou de systèmes d’impacteurs disponibles pour une telle mission.

Q : Quelle est l’importance des mesures proactives dans la défense planétaire ?

R : Des mesures et des investissements proactifs sont cruciaux pour développer un système de défense robuste contre les menaces potentielles des astéroïdes.