Le quasi-accident d'un astéroïde : ce qui suscite le besoin de fusées de défense planétaire

Lors d’une récente rencontre rapprochée, un astéroïde de taille moyenne est passé à moins d’un quart de la distance entre la Terre et la Lune, soulignant les défis de détection continus auxquels sont confrontés les astronomes. Bien que cet astéroïde particulier n’ait causé aucun dommage à notre planète, il nous rappelle la menace potentielle que pourraient représenter les astéroïdes plus gros s’ils n’étaient pas détectés jusqu’à la dernière minute. Une étude récente publiée sur le serveur de préimpression arXiv explore la question de savoir si nous pourrions atténuer la menace d'un astéroïde de taille similaire dans un court délai.

L’étude examine la possibilité de contrer un hypothétique astéroïde similaire à l’impact du NT2023 de 1 avec ce que les chercheurs ont surnommé la méthode Pulverize It (PI). Bien que l’idée puisse rappeler un film d’action hollywoodien, dans lequel des personnages héroïques sauvent la situation en détruisant un astéroïde qui approche, la méthode PI pourrait être une solution viable compte tenu du temps d’avertissement limité. S’il est possible de dévier un astéroïde, une telle technique nécessite un délai d’exécution important. L’objectif de l’étude est de déterminer si nous pourrions lancer une contre-offensive rapide qui fragmenterait efficacement l’astéroïde en morceaux inoffensifs.

Étonnamment, l’étude suggère que le lancement d’une fusée de défense en une journée serait réalisable en utilisant la technologie de lancement existante si une fusée était déjà en attente. L’approche proposée consiste à déployer un nuage d’impacteurs à grande vitesse par rapport à l’astéroïde, en utilisant une combinaison de forces cinétiques et explosives pour le briser en fragments ne dépassant pas 10 mètres de diamètre. Des simulations approfondies d’hypervitesse révèlent que cette méthode entraînerait probablement la destruction complète de l’astéroïde. Même si la fragmentation se produisait quelques heures seulement avant l’impact sur la Terre, le nuage de débris qui en résulterait ne présenterait qu’un risque minime pour notre planète.

Cependant, il est crucial de noter que la méthode PI présentée dans l’étude est à ce stade purement théorique. Nous ne disposons pas actuellement des fusées et des systèmes d’impacteurs nécessaires pour mettre en œuvre une telle stratégie de défense. Si nous détections demain une menace imminente d’astéroïdes, nous serions mal équipés pour la contrer. Bien que la technologie permettant de construire une fusée de défense planétaire existe, la question reste de savoir s’il existe une motivation et un engagement suffisants pour investir dans son développement.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que la méthode Pulverize It (PI) ?

R : La méthode Pulverize It consiste à utiliser une combinaison d’impacteurs cinétiques et explosifs pour fragmenter un astéroïde entrant en morceaux inoffensifs.

Q : Pouvons-nous lancer une fusée de défense en une journée ?

R : Sur la base de la technologie de lancement actuelle, il serait possible de lancer une fusée de défense en une journée si elle était disponible en attente.

Q : Que se passe-t-il si la fragmentation de l'astéroïde se produit quelques heures seulement avant l'impact ?

R : Même si l’astéroïde était fragmenté quelques heures seulement avant l’impact, le nuage de débris qui en résulterait présenterait un risque minime pour la Terre.

Q : Existe-t-il actuellement des roquettes ou des systèmes d’impacteurs en place pour une telle stratégie de défense ?

R : Actuellement, il n’existe aucune fusée ou système d’impacteur disponible pour mettre en œuvre la méthode PI.