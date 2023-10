Les écologistes marins de Floride se tournent vers les crabes pour sauver les récifs coralliens

Les récifs coralliens de Floride sont menacés par la couverture suffocante d'algues qui a envahi la côte de l'État. Cette algue, ou macroalgue, prospère grâce au ruissellement agricole et aux eaux usées, qui fournissent un environnement riche en nutriments pour sa croissance. Si c’est une excellente nouvelle pour les algues, elle est dévastatrice pour les récifs coralliens, qui luttent pour survivre sous le poids des macroalgues. Pour lutter contre ce problème, les écologistes marins de Floride ont fait appel à un héros improbable : le crabe.

Plus de 90 % du récif de Floride est mort, principalement à cause de la perte de tissus et du réchauffement des eaux. Le corail restant a du mal à se développer, car les algues empêchent les larves de corail, appelées planulae, de trouver un endroit approprié pour s'ancrer et se développer. De plus, les coraux matures ne peuvent pas absorber suffisamment de lumière solaire pour leur croissance lorsqu’ils sont recouverts d’une épaisse couche de macroalgues.

Les crabes royaux des Caraïbes sont introduits comme solution à ce problème. Ces crabes sont originaires de Floride et sont connus pour leur consommation efficace d'algues. Non seulement ils se nourrissent de macroalgues, mais leur présence en tant qu’herbivores est moins susceptible d’avoir un impact négatif sur les écosystèmes marins. Le Mote Marine Laboratory and Aquarium de Sarasota a ouvert un centre de recherche dédié à l'élevage de crabes royaux des Caraïbes, dans le but de produire 34,000 XNUMX crabes au cours des quatre prochaines années.

Ces crabes seront relâchés dans l’océan, où ils commenceront, espérons-le, à consommer l’excès de macroalgues, permettant ainsi aux bébés coraux de s’attacher au fond marin et aux coraux matures de recevoir suffisamment de lumière solaire pour leur croissance. Cependant, avant de pouvoir les relâcher, l’armée de crustacés doit être entraînée à repousser les prédateurs. Les écologistes de Mote utilisent des marionnettes chaussettes pour tester les instincts de combat ou de fuite des crabes, car ils n'ont pas accès aux mammifères marins et aux poulpes dans leurs aquariums.

Dans l'ensemble, l'introduction de crabes royaux des Caraïbes sur la côte de Floride est prometteuse pour sauver les récifs coralliens en difficulté. Grâce à leur appétit pour les macroalgues, ces crabes peuvent contribuer à rétablir l’équilibre de l’écosystème marin et offrir un meilleur environnement pour la croissance des coraux.

