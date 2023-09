Préparez-vous à assister à l'éclipse solaire annulaire en octobre

By

Le mois prochain, un événement céleste passionnant aura lieu alors que la Lune passera entre la Terre et le Soleil, nous offrant ainsi une magnifique éclipse solaire. Pour certains observateurs chanceux, il s’agira d’une éclipse solaire annulaire, où la lune apparaît plus petite dans le ciel et forme un cercle noir contre le soleil.

L'éclipse annulaire du 14 octobre sera visible dans certaines parties de l'Oregon, de la Californie, du Nevada, de l'Utah, de l'Arizona, du Colorado, du Nouveau-Mexique et du Texas. L'éclipse débutera dans l'Oregon à 9 h 13 PDT et se terminera au Texas à 12 h 03 HAC. Ceux qui se trouvent en dehors de ce chemin pourront assister à une éclipse solaire partielle.

Il est important de noter qu’observer l’éclipse directement à l’œil nu, avec des lunettes de soleil, des jumelles ou un télescope peut être nocif pour vos yeux. Pour garantir une visualisation en toute sécurité, la NASA recommande d'utiliser des lunettes de protection solaire ou des visionneuses solaires portables. Alternativement, vous pouvez utiliser des méthodes indirectes comme un projecteur sténopé pour assister à cet événement spectaculaire.

La trajectoire de l’éclipse annulaire traversera non seulement plusieurs États des États-Unis, mais s’étendra également au Mexique, ainsi qu’à d’autres régions d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Ne manquez pas cette incroyable opportunité d'assister à une merveille céleste ! Assurez-vous de préparer vos lunettes d'éclipse et tout autre équipement d'observation nécessaire pour profiter en toute sécurité de l'éclipse solaire annulaire d'octobre.

Sources:

– Tatan Syuflana/AP

- la NASA