Les changements climatiques historiques ont joué un rôle dans les premiers métissages humains

Une nouvelle étude publiée dans la revue Science révèle que les fluctuations des niveaux de CO2 atmosphérique et les changements de climat et de végétation qui en résultent étaient des facteurs importants influençant le moment et le lieu de croisement des premières espèces humaines. Les humains modernes ont un petit pourcentage d’ADN hérité d’autres espèces d’hominidés comme les Néandertaliens et les Dénisoviens.

L'étude, menée par une équipe internationale d'experts du climat et de paléobiologistes de Corée du Sud et d'Italie, a utilisé des preuves paléoanthropologiques, des données génétiques et des simulations sur ordinateur de climats passés pour comprendre les modèles de croisement entre différentes espèces. Ils ont découvert que les Néandertaliens et les Dénisoviens avaient des préférences environnementales différentes. Les Dénisoviens étaient mieux adaptés aux environnements froids, tels que les forêts boréales et les zones de toundra, tandis que les Néandertaliens préféraient les forêts et les prairies tempérées.

Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques pour analyser le chevauchement géographique de ces différents habitats pendant les périodes interglaciaires chaudes. Ils ont constaté que pendant ces périodes de chevauchement, il y avait plus de possibilités de rencontres et d'interactions entre les espèces, augmentant ainsi la probabilité de croisement. Les simulations correspondent également à des épisodes connus de métissage survenus il y a environ 78,000 120,000 et XNUMX XNUMX ans.

Pour mieux comprendre les facteurs climatiques du métissage, les chercheurs ont examiné l’évolution des modèles de végétation en Eurasie au cours des 400,000 2 dernières années. Ils ont découvert que des niveaux élevés de COXNUMX atmosphérique et des conditions interglaciaires douces provoquaient une expansion vers l’ouest de la forêt tempérée jusqu’en Eurasie centrale, créant des couloirs de dispersion pour les Néandertaliens vers les territoires dénisoviens.

L’un des défis auxquels les chercheurs ont été confrontés a été d’estimer les conditions climatiques préférées des Dénisoviens, car les données disponibles sont limitées. Cependant, ils ont développé de nouveaux outils statistiques pour rendre compte des relations ancestrales connues entre les espèces humaines, leur permettant ainsi d'estimer les habitats potentiels de Denisovan. Étonnamment, l’analyse a indiqué que l’Europe du Nord aurait pu constituer un environnement approprié pour les Dénisoviens, aux côtés de la Russie et de la Chine.

Cette étude fournit des informations précieuses sur la relation entre le changement climatique, les changements d'habitat et la diversification génétique humaine. En comprenant ces modèles historiques, les chercheurs peuvent étudier plus en détail les traces génétiques du métissage dans différentes populations et mieux comprendre notre ascendance commune.

Référence:

