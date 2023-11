Chimiste robotique : débloquer la production d'oxygène à partir de la saleté martienne

By

Alors que les possibilités des robots et de l’intelligence artificielle continuent de redéfinir les limites de l’exploration humaine, une percée dans la production d’oxygène nous a rapproché du maintien de la vie sur d’autres planètes. Une équipe de chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine a développé un robot chimiste artificiellement intelligent capable d’extraire l’oxygène des matériaux martiens.

Bien que l’idée d’utiliser des ressources locales pour les missions spatiales ait gagné du terrain ces dernières années, la capacité de produire sur place des ressources vitales comme l’oxygène réduirait considérablement les défis logistiques des futures missions. Le robot, ressemblant à une grande boîte dotée d'un bras robotique, était doté de météorites martiennes et de compositions imitant la surface martienne. Avec une interaction humaine minimale, le chimiste alimenté par l’IA a utilisé de l’acide et de l’alcali pour décomposer le minerai martien et analyser sa composition.

Tel un chef cuisinier travaillant avec des ingrédients limités, le robot chimiste a ensuite recherché parmi 3.7 millions de combinaisons possibles pour trouver le catalyseur optimal pour une réaction de dégagement d'oxygène. Ce catalyseur libérerait l’oxygène de l’eau, élément crucial à la survie humaine. L’ensemble du processus, depuis la préparation du matériau martien jusqu’au test et à la synthèse de la formule optimale, a été réalisé de manière autonome par le robot-chimiste.

Dans leur étude publiée dans la revue Nature Synthesis, l’équipe a estimé qu’un seul mètre carré de terre martienne pourrait produire environ 60 grammes d’oxygène par heure grâce à leur robot chimiste. Ce nouveau développement complète l'expérience d'utilisation des ressources in situ sur Mars Oxygen (MOXIE) de la NASA, qui a réussi à produire de l'oxygène à partir de l'air martien à bord du rover Perseverance.

Les implications de cette avancée vont au-delà de la production d’oxygène. Le système chimique robotique a le potentiel de débloquer la création de divers catalyseurs et composés en utilisant les ressources disponibles localement. Sa capacité à trouver un chemin chimique vers n’importe quel composé cible offre non seulement des solutions pour maintenir la vie humaine sur Mars, mais repousse les limites de la synthèse chimique dans des environnements éloignés et aux ressources limitées.

Même si le concept de robots chimistes artificiellement intelligents révélant les secrets des ressources extraterrestres nous rapproche de la possibilité de devenir une espèce multiplanétaire, nous ne pouvons ignorer les mises en garde ancrées dans la science-fiction. Alors que nous nous lançons dans ce voyage passionnant, nous devons rester vigilants et veiller à ce que nos compagnons robotiques conservent leur rôle d’assistants utiles plutôt que de se retourner contre nous.

Foire aux Questions

Pourquoi la capacité de produire de l’oxygène sur Mars est-elle importante ?

Produire de l’oxygène sur Mars éliminerait le besoin de le transporter depuis la Terre, réduisant ainsi le coût et les défis logistiques des missions humaines sur la planète. Il constituerait également une ressource vitale pour maintenir la présence humaine sur Mars en permettant la respirabilité de l’air et en servant potentiellement de propulseur pour les fusées.

Comment le robot chimiste extrait-il l’oxygène de la saleté martienne ?

Le robot chimiste analyse le minerai martien pour déterminer sa composition, puis recherche un catalyseur capable de déclencher une réaction de dégagement d'oxygène à partir de l'eau. En décomposant la saleté martienne et en utilisant les ressources locales, le robot produit de l'oxygène de manière autonome.

Quelles sont les implications des capacités du robot chimiste ?

En plus de la production d'oxygène, la capacité du chimiste robotique à trouver des voies chimiques et à créer divers composés en utilisant les ressources locales ouvre des opportunités de synthèse chimique dans des environnements éloignés et aux ressources limitées. Cela pourrait révolutionner la façon dont nous abordons l’utilisation des ressources dans l’exploration spatiale.

Quelles autres expériences sont menées pour produire de l’oxygène sur Mars ?

Les réalisations du chimiste robotique sont complétées par l'expérience d'utilisation des ressources in situ sur Mars Oxygen (MOXIE) de la NASA, qui a déjà produit avec succès de l'oxygène à partir de l'air martien. Ces progrès dans les outils de production d’oxygène contribuent à notre compréhension de l’utilisation des ressources sur Mars et ouvrent la voie à de futures missions humaines sur la planète rouge.