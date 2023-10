La puce de piégeage acoustique permet la manipulation de cellules 3D dans un liquide en écoulement

Des chercheurs de l'Institut de génie et de technologie biomédicales de Suzhou (SIBET) de l'Académie chinoise des sciences ont développé une puce de piégeage acoustique capable de piéger les cellules en trois dimensions (3D) dans un liquide s'écoulant continuellement. Cette puce utilise la force de rayonnement acoustique générée par une onde stationnaire ultrasonique pour manipuler les cellules sans aucun contact ni dommage.

La puce est construite en fixant un transducteur à plaque piézoélectrique à une plaque de liaison en verre de silicium dotée d'une cavité circulaire. Cette cavité circulaire sert d'unité résonante, excitée à une fréquence qui permet le piégeage à la fois dans le plan central et dans la direction de la profondeur.

L'onde stationnaire ultrasonique peut être classée en deux types : les ondes acoustiques de masse stationnaires (BAW) générées par un transducteur piézoélectrique de masse et les ondes acoustiques de surface stationnaires (SAW) produites par du niobate de lithium monocristallin (LiNbO3) avec des électrodes interdigitées. SAW, malgré sa force de serrage inférieure à celle de BAW, est souvent utilisé pour le tri dans un liquide en écoulement et pour la disposition des particules dans un liquide stationnaire en raison de son coût énergétique inférieur.

La puce utilise également le vortex acoustique de microflux pour piéger les cellules à proximité d’obstructions ou de microbulles. L'efficacité du piégeage peut être améliorée en modifiant la conception des micropiliers ou d'autres barrières. Cependant, certains pièges peuvent rencontrer des difficultés pour libérer les particules ou fournir une position fixe pour le piégeage.

L'efficacité du piégeage dépend de la force de piégeage. Des expériences antérieures ont montré qu'une pression de piégeage insuffisante conduit à ce que les particules soient piégées dans des fluides statiques ou des fluides à vitesses prolongées. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont créé une onde sonique stationnaire au sein de la microstructure circulaire de la puce, serrant les cellules au milieu de la chambre. Les cellules proches du fond du microcanal sont reliées par la force de rayonnement produite dans le sens de la profondeur, ce qui entraîne un confinement cellulaire en 3D.

La puce a démontré sa capacité à piéger des particules de taille micrométrique se déplaçant à une vitesse de mm/s avec une force de l'ordre du nanonewton (nN) et une échelle de temps en millisecondes (ms). Il peut être utilisé dans diverses applications d’ingénierie biomédicale, notamment les puces d’organes, la culture cellulaire, l’analyse Raman et la capture de nanoparticules, grâce à sa technique de piégeage sans contact et biocompatible.

La source:

– Ce Wang, Shuai He, Jiansheng Chen et al. Piégeage acoustique 3D de microparticules dans un liquide en écoulement à l'aide d'une cavité circulaire. Capteurs et actionneurs A : Physique.