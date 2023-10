Une fuite de liquide de refroidissement sur le module russe de la Station spatiale internationale s'arrête

By

Une fuite de liquide de refroidissement sur le module russe de la Station spatiale internationale (ISS) semble s'être arrêtée deux jours après sa découverte. La fuite, qui a débuté le 9 octobre, ne présentait aucun danger pour les astronautes de la station spatiale. Cependant, par mesure de précaution, la NASA a reporté deux sorties dans l'espace programmées le temps d'enquêter sur la situation. La fuite a été identifiée grâce aux caméras du centre de contrôle de mission de la NASA à Houston et a été confirmée par l'astronaute Jasmin Moghbeli à bord de l'ISS.

La fuite s'est produite sur le radiateur de secours du module de laboratoire polyvalent russe Nauka (MLM), qui était initialement destiné à un autre module russe appelé Rassvet. La fuite n'a aucun impact sur l'équipage ni sur le fonctionnement de la station spatiale, puisque le radiateur primaire de Nauka fonctionne toujours normalement. Cette fuite est la dernière d’une série de fuites de liquide de refroidissement survenues sur les équipements russes de l’ISS ces derniers mois. La cause de ces fuites fait toujours l’objet d’une enquête, avec des spéculations sur un problème systémique.

L'ammoniac est utilisé pour refroidir les systèmes de l'ISS car ils génèrent de la chaleur perdue. Le liquide de refroidissement circule à travers des plaques froides et des échangeurs de chaleur pour évacuer la chaleur, puis la libère dans l'espace via des radiateurs. La fuite du radiateur sur Nauka sera réparée, permettant au liquide de refroidissement de continuer à fonctionner. Il convient de noter qu'il y a eu d'autres incidents avec des équipements russes sur l'ISS dans le passé, notamment un dysfonctionnement du logiciel sur Nauka qui a provoqué une brève situation d'urgence et un trou découvert dans un vaisseau spatial Soyouz qui a ensuite été corrigé.

La Station spatiale internationale devrait poursuivre ses opérations au moins jusqu'en 2030. Alors que les tensions entre la Russie et les autres partenaires de l'ISS se sont accrues en raison de l'invasion actuelle de l'Ukraine par la Russie, les responsables de la NASA ont déclaré que les relations concernant l'ISS restaient normales.

La source: Space.com, Science en direct